新北汐止保長坑溪轉藍 環保局查汙染源將開罰

新北新汐止區保長坑溪遭不明廢水排入導致溪水呈藍色，環保局接獲通報後派稽查員趕到現場，從通報點沿線往上追查，約於1個小時後查出汙染源來自環球倉儲公司，業者倉儲搬運作業時不慎撞破染料包裝，藍色染料經雨水沖刷沿溝渠流入保長坑溪。業者承認錯誤並同意承擔清理責任，環保局將依違反水汙染防治法告發。

環保局昨天傍晚接獲民眾通報，調派距離最近的稽查員攜帶快速初判水質工具趕到現場，依然發現有一處涵洞正流出藍色廢水，現場採集水樣檢測酸鹼值pH7.58、溫度24°C，簡易測試各項重金屬及有機物，所幸未檢出，初步排除工廠製程廢水汙染可能性。

不過高濃度藍色廢水如果持續、大量流入河川，將造成水質溶氧下降及色度增加，對魚體及生態都有不良影響。

稽查員沿著保長坑溪往上游追查，在環球倉儲公司廠區地面及附近排水溝發現藍色色劑殘留痕跡，業者坦承上午確有廠商搬運染料，疑似因作業不慎戳破染料的外包裝，導致染料洩出卻未立即清理，導致染料在雨水沖刷下沿溝渠流入保長坑溪。