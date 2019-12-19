解決三鶯尖峰低水壓 板新給水廠擴建清水池今動工典禮

浮洲加壓站今年10月底通水，新北市樹三鶯地區也可引用翡翠水。今台水公司在板新給水廠辦「板新2.4萬立方公尺清水池」工程開工典禮，盼解決三峽、鶯歌地區位於供水末端，尖峰水壓不穩的問題，預計2021年底完工。

台水北區工程處指出，板新給水廠內目前有5.5萬立方公尺的清水池，但由於三鶯地區尖峰離峰時段的用水差異大，可差到1.5到2倍，尖峰時常有水壓不夠的問題，計畫新建2.4萬噸清水池，可在離峰時儲上游供來的清水，待尖峰時使用。

立委吳琪銘、蘇巧慧，及新北市議員彭成龍、林銘仁、廖宜琨、陳世榮及里長等人今參與由台水公司總經理胡南澤主持的開工典禮。胡南澤表示，三峽、鶯歌幾個地區在翡翠水供水末端，如果有2.4萬噸清水配水池調解，可以提升供水穩定性。

吳琪銘表示，以往三鶯地區還引用石門水庫水源，以至於枯水期民眾常要提水、或等水車送水，浮洲加壓站通水後即可飲用翡翠水；不過，三鶯地區還是有水壓和供水穩定性問題，因此和蘇巧慧這幾年爭取到新建清水池。蘇巧慧表示，用水更便利是民眾最期待的事，此外和台水也積極處理高地居民用水加壓改善。