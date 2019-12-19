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北社盟體檢柯市府 50項社福議題4成毫無改變

2019-12-19 11:58聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

北市社會福利聯盟今上午年終體檢柯市府，舉行「民間版社會福利政策白皮書檢視結果」記者會，媒體請北社盟為市府今年的社福政策打個分數，北社盟理事長謝慧珍表示，如果要說，應該是「不及格」，她還向在場的社福朋友詢問，覺得市府近年社福政策有及格的舉手，但台下數十人鴉雀無聲、無人舉手；解表示，雖然不及格，但已經有58到59分，離及格不遠了，也不希望造成民間與政府對立，「沒有打分數，就怕外界陷入分數的迷思裡。」

台北市社會福利聯盟今上午年終體檢柯市府，舉行「民間版社會福利政策白皮書檢視結果」...
台北市社會福利聯盟今上午年終體檢柯市府，舉行「民間版社會福利政策白皮書檢視結果」記者會，對於體檢結果眾人一起學台北市長柯文哲抓頭。記者魏莨伊／攝影
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北社盟將社福分為五大領域50項議題，包括兒童組10項、少年組16項、婦女組10項、老人組4項、身障組10項，為市府各局處議題改善程度做統計，回應比例最低為身障議題僅40%、其次是少年議題50%，最高為兒童議題80%；在改善程度部分，完全改善者0項，毫無改變者合計21項，些許進步22項，顯著進步7項。

在這份白皮書裡，毫無改善的21項議題包括「提供心智障礙兒童課後托育服務」、「成立建立兒童傷害資料庫長期規劃防治措施」、「提升少年福利總預算」、「建立北市少年打工資料數據並分析」、「推動性別教育重視少男情感教育」、「提高特境家庭租金補貼」、「建構家庭照顧者擊出資料了解確切需求」等。

針對這些毫無改善的部分，謝慧珍直言「很頭痛」，強調如果每一年檢視都沒有改進，下一次選舉前，將挑戰未來的候選人，對市民未來福利願意許下什麼樣的願景並作出系列建議。她還說，社福朋友看見這樣的統計結果，也想像市長柯文哲一樣抓抓頭，百思不解怎麼會如此。

基督教教會聯合會乘風少年學園執行長林哲寧表示，在少年組16項議題上高達半數毫無進展，主因是市府有回應，但是文不對題，他們一再要求預算增加，但市府回應「百分比提高」但總額卻是下降的，沒有真正回答到我們需要的訴求，才會覺得毫無改變。

勵馨基金會台北事務所主任王淑芬表示，婦女就業沉痾已久，若要排除外在障礙，要去建置照顧公共化議題，社政、勞政整合才能達到倡議目的。

靖娟兒童文教基金會執行長林月琴表示，兒童的社福議題與教育、衛生息息相關，她直言，近年政府投入大量預算做托育、催生政策，將兒少預算轉換到這裡，造成兒少照顧品質下降，盼政府多做努力。

北市托育柯文哲

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