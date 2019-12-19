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台南大坑休閒農場喜迎第四代 阿公打造童話城堡大禮

2019-12-19 09:37聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化大坑休閒農場今年迎接第4代可愛新成員「桃桃」小公主誕生，農場主人蔡澄文第一次當阿公，寵孫的心無上限，特地花心思打造一座夢幻城堡，在周邊搭設波波草及裝置藝術，晚上也有浪漫燈飾，今年農場跨年派對煙火秀將在城堡旁高空施放，營造迪士尼樂園煙火的浪漫氛圍。

農場三個月前已開始籌備設計打造，約2層樓高度的城堡從設計到完工花費3個月時間，成為大坑休閒農場的新地標。

除了夢想城堡外，農場夥伴巧思改造圓形鐵搖椅，做成專給天竺鼠和小白兔住的露營風小木屋，將在跨年晚會上辦「寵物入厝歡迎會」讓農場充滿濃濃童話風，遊客可以近距離餵養可愛小動物。「不只人要越住越好，動物也要越住越好！」

大坑休閒農場「蔡媽」表示，為了小孫女「桃桃」及來訪遊客一起迎接2020，將在12月31日晚上8點30分開始，在農場舉辦跨年party，現場將準備點心自助吧、南台灣最厲害的樂團、啤酒大賽、倒數計時煙火秀。

大坑農場蔡爸自種的黃金茂谷柑正值採收期，甘甜美味，獲得不少東南亞遊客來農場旅遊並特別到果園參訪體驗的點。

大坑農場每年跨年夜party，將帶給遊客滿滿的幸福，點心自助吧、倒數計時煙火秀、樂團現場唱跳等滿滿節目與開心遊戲，「讓遊客在農場感受歡樂，把夜店派對搬到大自然農場，結合mini迪士尼城堡」。

大坑休閒農場迎接第四代，打造迷你版迪士尼樂園。圖/大坑休閒農場提供
大坑休閒農場迎接第四代，打造迷你版迪士尼樂園。圖/大坑休閒農場提供
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大坑休閒農場迎接第四代，打造迷你版迪士尼樂園。圖/大坑休閒農場提供
大坑休閒農場迎接第四代，打造迷你版迪士尼樂園。圖/大坑休閒農場提供
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大坑休閒農場迎接第四代，打造迷你版迪士尼樂園。圖/大坑休閒農場提供
大坑休閒農場迎接第四代，打造迷你版迪士尼樂園。圖/大坑休閒農場提供
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大坑休閒農場迎接第四代，打造迷你版迪士尼樂園。圖/大坑休閒農場提供
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大坑休閒農場打造跨年晚會氣氛。圖/大坑休閒農場提供
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大坑休閒農場阿嬤升級「阿祖」。圖/大坑休閒農場提供
大坑休閒農場阿嬤升級「阿祖」。圖/大坑休閒農場提供
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大坑休閒農場迎接第四代，打造迷你版迪士尼樂園。圖/大坑休閒農場提供
大坑休閒農場迎接第四代，打造迷你版迪士尼樂園。圖/大坑休閒農場提供
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大坑休閒農場夜景。圖/大坑休閒農場提供
大坑休閒農場夜景。圖/大坑休閒農場提供
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跨年晚會煙火秀樂團

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