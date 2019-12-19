台南大坑休閒農場喜迎第四代 阿公打造童話城堡大禮

台南市新化大坑休閒農場今年迎接第4代可愛新成員「桃桃」小公主誕生，農場主人蔡澄文第一次當阿公，寵孫的心無上限，特地花心思打造一座夢幻城堡，在周邊搭設波波草及裝置藝術，晚上也有浪漫燈飾，今年農場跨年派對煙火秀將在城堡旁高空施放，營造迪士尼樂園煙火的浪漫氛圍。

農場三個月前已開始籌備設計打造，約2層樓高度的城堡從設計到完工花費3個月時間，成為大坑休閒農場的新地標。

除了夢想城堡外，農場夥伴巧思改造圓形鐵搖椅，做成專給天竺鼠和小白兔住的露營風小木屋，將在跨年晚會上辦「寵物入厝歡迎會」讓農場充滿濃濃童話風，遊客可以近距離餵養可愛小動物。「不只人要越住越好，動物也要越住越好！」

大坑休閒農場「蔡媽」表示，為了小孫女「桃桃」及來訪遊客一起迎接2020，將在12月31日晚上8點30分開始，在農場舉辦跨年party，現場將準備點心自助吧、南台灣最厲害的樂團、啤酒大賽、倒數計時煙火秀。

大坑農場蔡爸自種的黃金茂谷柑正值採收期，甘甜美味，獲得不少東南亞遊客來農場旅遊並特別到果園參訪體驗的點。