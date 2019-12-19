新北送禮好伴手 包種茶、碧螺春細麵入選農業百大精品

農委會公布2020年農業百大精品名單，新北市5家農、漁會及7項產品入選，包括新北市農會的六色茶、肉鬆、國產豆奶、坪林區農會文山包種茶、三峽區農會碧螺春細麵、八里區農會黃金筍、淡水區漁會XO醬，另外新北青農簡誌良的蜂蜜、林奕慧的包種茶產品也入選。

農業局表示，此次新北市入選產品包括冠軍茶鄉坪林區農會推出的文山包種茶、新北好茶禮盒，以及文山茶推廣中心集結新北各類好茶推出的六色茶，三峽區農會將當地農友製茶時的茶屑研磨成茶粉，混合麵粉後製作的碧螺春細麵，以素雅包裝吸睛，推薦做成日式涼麵品嘗。

另外以國產黃豆推出全國唯一的產銷履歷豆奶，也是熱銷產品之一；八里區農會的黃金筍禮盒以真空包裝綠竹筍、淡水區漁會特選XO醬，讓消費者品嘗在地鮮味。

今年還有兩名新北青農產品入選，「七年級生」簡誌良與父親、兄弟經營牧蜂農莊，曾多次榮獲全國蜂蜜評鑑特等獎，本次推出三芝在地百花蜜、烏臼花蜜等也獲入選。坪林區青農林奕慧與曾獲百大青農的先生蘇育裕攜手推出的「東成茶葉」品牌，可看出第六代茶農延續傳統並積極創新的態度。

農業局表示，今年農委會從445項農漁會與青農產品中評選出83家農會、8家漁會及15名青農產品，參賽產品須採用國產在地食材，包裝、標示符合規定，還要通過中央畜產會的多項農藥、藥物檢驗，歷經3個多月的評選，共計4階段審查作業，才能從數百項參選產品中脫穎而出。