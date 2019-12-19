親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

立委抽籤亂入？脫衣姊、鳥籠哥…最牛綜藝咖是他

長榮中學傳發不出薪水 教職員憂心年關難過

新北送禮好伴手 包種茶、碧螺春細麵入選農業百大精品

2019-12-19 07:22聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

農委會公布2020年農業百大精品名單，新北市5家農、漁會及7項產品入選，包括新北市農會的六色茶、肉鬆、國產豆奶、坪林區農會文山包種茶、三峽區農會碧螺春細麵、八里區農會黃金筍、淡水區漁會XO醬，另外新北青農簡誌良的蜂蜜、林奕慧的包種茶產品也入選。

農業局表示，此次新北市入選產品包括冠軍茶鄉坪林區農會推出的文山包種茶、新北好茶禮盒，以及文山茶推廣中心集結新北各類好茶推出的六色茶，三峽區農會將當地農友製茶時的茶屑研磨成茶粉，混合麵粉後製作的碧螺春細麵，以素雅包裝吸睛，推薦做成日式涼麵品嘗。

另外以國產黃豆推出全國唯一的產銷履歷豆奶，也是熱銷產品之一；八里區農會的黃金筍禮盒以真空包裝綠竹筍、淡水區漁會特選XO醬，讓消費者品嘗在地鮮味。

今年還有兩名新北青農產品入選，「七年級生」簡誌良與父親、兄弟經營牧蜂農莊，曾多次榮獲全國蜂蜜評鑑特等獎，本次推出三芝在地百花蜜、烏臼花蜜等也獲入選。坪林區青農林奕慧與曾獲百大青農的先生蘇育裕攜手推出的「東成茶葉」品牌，可看出第六代茶農延續傳統並積極創新的態度。

農業局表示，今年農委會從445項農漁會與青農產品中評選出83家農會、8家漁會及15名青農產品，參賽產品須採用國產在地食材，包裝、標示符合規定，還要通過中央畜產會的多項農藥、藥物檢驗，歷經3個多月的評選，共計4階段審查作業，才能從數百項參選產品中脫穎而出。

農業局表示，12月19至22日在台大綜合體育館將聚集全台農業百大精品，新北市入選產品也有專區，現場可以試吃及品茗，更多訊息可至農業易遊網https://ezgo.coa.gov.tw/ 查詢「2020年農業百大精品」。

坪林區農會文山包種茶品質佳，在地茶農屢獲新北市、全國製茶技術比賽冠軍。圖／新北市...
坪林區農會文山包種茶品質佳，在地茶農屢獲新北市、全國製茶技術比賽冠軍。圖／新北市農業局提供
分享
三峽區農會以特有青心柑仔茶樹製成碧螺春綠茶，滋味清香、甘醇，搭配手工製麵技術，研...
三峽區農會以特有青心柑仔茶樹製成碧螺春綠茶，滋味清香、甘醇，搭配手工製麵技術，研發出的碧螺春細麵。圖／新北市農業局提供
分享
新北市農會的產銷履歷豆奶，採用國產產銷履歷黃豆、黑豆製成。圖／新北市農業局提供
新北市農會的產銷履歷豆奶，採用國產產銷履歷黃豆、黑豆製成。圖／新北市農業局提供
分享

青農坪林農委會

延伸閱讀

新北樹林、貢寮賞芒花 徜徉浪漫冬日

新北表演中心規畫 侯友宜：融入親子科技

影／九成以上金柑產自宜蘭 黃金柑評鑑比賽結果...

農路修繕近百公里六都第一 台南農業局端施政成...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

北市公告地價明年漲1.34% 101蟬聯地王

2019-12-18 23:14

日總督府當總統府 柯文哲：歷史錯亂 若當總統就遷府

2019-12-18 23:52

新北表演中心規畫 侯友宜：融入親子科技

2019-12-18 23:48

中角灣國際衝浪基地 周日啟用

2019-12-18 23:45

南門年菜採購月開跑 推新菜色祭優惠

2019-12-18 23:34

北市今年第7個／樟新水岸社宅開工 111年完工

2019-12-18 23:30

石門志工歲末感恩 聚會熱鬧又溫馨

2019-12-18 19:59

新店忠誠里耶誕燈海 閃耀圳道沿岸

2019-12-18 19:59

汐止內溝溪邊坡坍 就地取材做蛇籠鞏固

2019-12-18 19:58

平溪冬至搓湯圓 阿公、嬤參與推廣性平

2019-12-18 19:57

民眾驚呼連連 瑞芳警防搶演練好逼真

2019-12-18 19:57

注意！板橋中正陸橋20日拆除 中正路道路雙向封閉

2019-12-18 16:40

北海岸9處特色景點25日起浪漫點燈 夜晚亮起來

2019-12-18 16:36

冬季來賞芒花 感受不一樣的米白色浪漫

2019-12-18 15:52

中角國際衝浪基地落成 燈塔遊客中心兼海巡哨所成亮點

2019-12-18 15:38

刈包吉愛心宴完結篇！初一前3天席開500桌

2019-12-18 15:27

穿越環狀線連接汙水管線 中和明年全面完成接管

2019-12-18 15:26

淡蘭古道人潮不斷 導覽員、服務據點將進駐北路

2019-12-18 15:16

侯友宜就職周年 持續除弊不妥協

2019-12-18 14:38

融入親子科技元素 侯友宜：特專三和文化部方向訂妥

2019-12-18 13:19

迎春節 南門市場推新年菜、祭優惠

2019-12-18 12:30

就職周年小內閣換人？ 侯友宜：該調整就調整

2019-12-18 12:25

侯友宜口誤環狀線24日履勘 新北捷：資料今報交通部

2019-12-18 12:13

就職周年侯友宜道歉 因耶誕城做太好

2019-12-18 11:56

就職滿1周年 侯友宜：我沒選票、連任壓力

2019-12-18 11:37

新北公車專用道 侯友宜：有第1條就可能有第2、3條

2019-12-18 11:18
看更多

熱門文章

桃園捷運路網草案出爐 三角蛛型路網涵蓋12條路線

2019-12-18 18:39

影／高鐵台南站「超廢」？ 但提增設高鐵站選民不買單？

2019-12-18 10:23

就職周年侯友宜道歉 因耶誕城做太好

2019-12-18 11:56

影／「雨都」基隆是啥氣味？ 旅人、網美、饕客視角大不同

2019-12-18 16:59

侯友宜口誤環狀線24日履勘 新北捷：資料今報交通部

2019-12-18 12:13

注意！板橋中正陸橋20日拆除 中正路道路雙向封閉

2019-12-18 16:40

刈包吉愛心宴完結篇！初一前3天席開500桌

2019-12-18 15:27

新竹動物園開幕限定 彩繪接駁車推出4路線疏運

2019-12-18 12:31

淡蘭古道人潮不斷 導覽員、服務據點將進駐北路

2019-12-18 15:16

新北公車專用道 侯友宜：有第1條就可能有第2、3條

2019-12-18 11:18

明年元旦三仙台迎曙光 東管處徵20對夫妻送住宿及大餐

2019-12-18 17:53

穿越環狀線連接汙水管線 中和明年全面完成接管

2019-12-18 15:26

民眾火！金門金城鎮長率民眾到議會陳情 要求撤議政大樓案

2019-12-18 13:25

影／苗栗各鄉鎮陸續爭取重建 前瞻補助銅鑼拔頭籌

2019-12-18 19:39

單親媽賣地瓜養3子女愛心湧 兒：不再營養午餐當晚餐

2019-12-18 16:37

就職滿1周年 侯友宜：我沒選票、連任壓力

2019-12-18 11:37

絕美龍崎「空山祭」 12月21日揭開山城秘境

2019-12-18 14:28

影／被兒批炒地皮、棄家庭 陳根德：他誤交損友

2019-12-18 18:09

國小不用再被穿越了！540公尺蘇澳南強橋東銜鄉道通車

2019-12-18 13:17

桃園計程車價20日起調整 起程降5元、3公里內省5元

2019-12-18 16:55

翻轉「溪北邊緣化」沈痾 台南一選區立委候選人開藥方

2019-12-18 08:38

曾玟學指議員預算書未拆、26年沒刪預算 藍黨團議員砲火連連

2019-12-18 14:31

就職周年小內閣換人？ 侯友宜：該調整就調整

2019-12-18 12:25

影／就職周年 盧秀燕：請抬頭看看天空 有變卡好嘸

2019-12-18 12:15

道路挖不停？道路管線挖掘違規苗栗縣今年裁罰26件

2019-12-18 20:53

盧秀燕就職周年 向市民報告100個創新亮點

2019-12-18 10:24

蔡碧仲臉書留言挺蕭美琴：她貼心令人動容

2019-12-18 16:00

北海岸9處特色景點25日起浪漫點燈 夜晚亮起來

2019-12-18 16:36

中角國際衝浪基地落成 燈塔遊客中心兼海巡哨所成亮點

2019-12-18 15:38

屏南養殖戶被販商倒帳8億 政府伸出低利貸款紓困援手

2019-12-18 17:11

「透紅佳人」在這裡！這位農會總幹事把蓮霧穿在身上了

2019-12-18 19:31

櫻花樹彩繪五分車吸睛 重現童年上學回憶

2019-12-18 14:09

北斗鎮新生兒補助奏效 加碼第二胎給2萬、雙胞胎給6萬

2019-12-18 16:57

侯友宜：將在三重設第二行政中心 翻轉新北

2019-12-18 12:11

「中火守法就是夥伴」 盧秀燕：10張執照到期依法處理

2019-12-18 14:31

中市自辦重劃地主領不到權狀怨市府 市府：程序未完備

2019-12-18 13:35

影／張榮味虎尾農舍違建疑雲 雲縣府：如違法依法處理

2019-12-18 16:38

大甲東陽國小教學大樓拆除重建 蔡其昌爭取1億經費動工

2019-12-18 14:35

冬季來賞芒花 感受不一樣的米白色浪漫

2019-12-18 15:52

統一超接手 日月潭水社商場月底迎客

2019-12-18 15:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top