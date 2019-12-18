日總督府當總統府 柯文哲：歷史錯亂 若當總統就遷府

台北市長柯文哲表示，日本的總督府延續做為台灣的總統府，很奇怪，這是歷史錯亂。記者黃義書／攝影 分享 facebook

曾表態會參選2024的台北市長柯文哲昨拋出「遷府」話題，直言怎麼會沿用台北總督府，做為台灣總統府，「這是歷史錯亂」，若2024當選總統，會把總統府遷到大直，另外把總統府拿出來做為觀光、旅館用，「一定可以賺很多錢」。

王世堅：有這種市長 真是悲哀

對於柯文哲「遷府」話題，民進黨市議員王世堅昨忍不住怒批，柯文哲成天閒閒沒事、汲汲營營想著2024總統大夢，有這樣市長，真是台北市民的悲哀。

柯文哲前天接受《中國時報》專訪時提到，若他當選（2024），會把總統府變成高級旅館兼博物館，總統府則遷到大直要塞，引發熱議。

柯文哲昨受訪時解釋，以前去韓國的時候，發現日本駐朝鮮總督府在韓國政府成立後就拆掉了，所以自己一直覺得台灣怎麼會沿用日本總督府，繼續當台灣最高的行政機關。至於為什麼要搬到大直？柯文哲說，國防部大直要塞區，衡山指揮所就在那裡，況且大陸對台灣動武，一定是斬首戰術，擺在那裡（指目前總統府）很危險。

所以未來總統要住在軍營裡面？柯文哲直言，對，何必浪費，覺得現在總統官邸占地很浪費，精華地段給一個人住，太浪費了。

對柯文哲講法，王世堅顯相當不以為然。王世堅說，總統府的存在有其必要性，並不是說遷就遷，根本就是柯文哲自己錯亂，還說什麼當總統要住在軍營，「不要去嚇壞國軍同袍好不好」。