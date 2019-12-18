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北市公告地價明年漲1.34% 101蟬聯地王

2019-12-18 23:14聯合報 記者張世杰施鴻基／連線報導

台北101大樓第7度蟬聯北市地王。 圖／聯合報系資料照片
台北101大樓第7度蟬聯北市地王。 圖／聯合報系資料照片
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新北漲1.12% 地王板橋板信大樓

地價稅課徵基礎的公告地價，台北市政府宣布明年全市平均調漲1.34%，粗估全市約51萬自用住宅戶，明年繳納地價稅將增加66元，至於眾所矚目的「地王」，仍由台北101大樓以每坪約595萬元，第七度蟬聯寶座；而新北市公告地價則比去年上漲1.12%，地王仍由板橋板信大樓蟬聯。

新北市板橋板信大樓第11度蟬聯地王。 記者施鴻基／攝影
新北市板橋板信大樓第11度蟬聯地王。 記者施鴻基／攝影
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自用住宅戶平均增66元 一般戶增214元

台北市地政局表示，雖然明年公告地價微漲，不過適用千分之2稅率的自用住宅戶、千分之10稅率的一般用戶，兩者已占地價稅繳納總戶99％，前者地價稅每戶平均增加66元，後者地價稅每戶平均增加214元，負擔輕微。

北市2020年地價調查作業期間（2018年9月2日至2019年9月1日），全市不動產買賣交易量2萬5737件，較前一年度同期略增0.84%，呈現「量價平穩」趨勢。2020年公告地價除北投、文山、內湖及士林區下跌，其餘行政區均呈上漲，又以松山區調幅最大達3.52%。

至於2020年公告土地現值平均漲幅1.52%，全市12行政區均呈上漲，南港區在東區門戶計畫、公共建設及產業設施相繼到位，平均調幅3.11%居首，商業區「地王」，台北101大樓以公告現值每坪595萬元，第七度蟬聯寶座，住宅區「地王」，仍是大安區仁愛路3段的帝寶，公告現值每坪約426萬元，已第九度蟬聯。

新北市府地政局表示，統計新北適用自用住宅及第一級稅率家戶高達98.5%，地價稅試算結果平均每戶將分別增加14元及30元稅額，對多數民眾影響不大。

台北101北投地價稅

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