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南門中繼市場年菜採購月起跑 主打傳香老滋味

2019-12-18 18:01中央社 台北18日電

北市市場處宣布，南門中繼市場年菜採購月今天起跑，活動至農曆除夕當天，攤商除推出新菜色外，還有許多折扣及優惠。

市場處發新聞稿表示，許多民眾在農曆過年前夕都會至南門市場買年菜，而南門市場在10月已搬至中繼市場，特別舉辦年菜採購月，並以新宅傳香老滋味為主題，強調南門市場傳承滋味依然不變。

市場處指出，為迎接農曆春節，市場攤商推出全新菜色及產品優惠折扣，而南門中繼市場年菜採購月今天起跑，活動至明年1月24日止，邀請民眾到場採買，感受市場內全新環境，此外，南門中繼市場也規劃許多便民措施，像免費接駁車、行動支付、哺乳室等。

南門市場自治會長王銓國提到，南門市場好味道及產品品質，不會因搬遷而改變，中繼市場不只是攤商新家，也是消費者新家，歡迎民眾到場採買年菜。

匯聚南北家鄉味的北市公有南門市場是政商名人、市民買年貨、嘗美食地點，因大樓未符合現行耐震設計規定、混凝土氯離子含量偏高，配合捷運萬大線工程，台北市政府規劃南門大樓暨市場改建計畫，攤商今年10月7日搬遷至杭州南路二段的中繼市場。

南門大樓暨市場改建工程在12月1日動工，總工程費約新台幣26億餘元，預定民國112年1月完工，南門市場攤商可望111年10月先遷回。

年菜北市菜色

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