北海岸9處特色景點25日起浪漫點燈 夜晚亮起來

北觀處為迎接12月至明年1月年節假期，增添北海岸節慶氣氛，讓寒冷中的冬季更增添暖暖的溫情，自12月25日起至明年3月4日，運用燈飾裝置北海岸9處特色景點，讓北海岸夜晚亮起來，增添夜間五光十色的浪漫的紛圍。

交通部北觀處副處長金玉珍今天指出，包含觀音山遊客中心、三芝淺水灣停車場、白沙灣入口、極北藍點、石門婚紗廣場、風箏公園、十八王公前綠帶、金山中角灣、台2線野柳入口處等。

其中，觀音山遊客中心以老鷹意象設置「傲鷹之巔」主題光環境；淺水灣停車場以「波光耀三芝」主題，運用浪花及水珠做串連，裝置中東海棗及灌木叢中，加入結合原有花燈典藏燈飾元素，彷彿迎接遊客們進入北海岸歡樂的氛圍。

白沙灣以「浪漫白沙灣」之紫白、暖色系做為主題燈光設計，光點映照著星空帶來無限的想像；極北藍點以「共譜協奏曲」運動音符，呈現海洋極緻風光；婚紗廣場以「心心相許」象徵浪漫愛情的永恆，呈現海洋與浪漫的意象；風箏公園以「夢想起飛」運動競技風箏的意象點綴風箏公園，搖曳的風箏飛翔在天際，帶著所有人的夢想起飛。