冬季來賞芒花 感受不一樣的米白色浪漫

每到冬天雖然風大多雨，但許多山坡上也開起了大片大片的芒花，成為冬日新北大地最美麗的風景。景觀處表示，目前樹林區三角埔頂山，以及貢寮區桃源谷大草原的芒草海非常好看，民眾可把握假日時剛外出踏青，享受冬日大片飄逸浪漫。

景觀處表示，台灣最常見的芒花種類，主要分為白背芒與五節芒，秋冬綻放的主要為白背芒，又名「菅芒花」，外表似柔弱，卻不會被風吹倒，生長力旺盛的特性而聞名，主要生長於低海拔山野。開花成穗狀，約30至50公分長，花穗剛抽出時偏紅色系，開花結果後逐漸轉為米白或米黃色。

想到樹林三角埔頂山賞芒的民眾，可沿著保安街2段45巷上山，會出現兩條分岔路，選擇左邊道路即可上山，放眼望去，可以許多植株高大的芒花隨風搖曳，除賞芒外，山頂視野很好，可眺望林口、龜山、大台北地區和觀音山。需注意該地路邊泥土多，應儘量避開下雨天到訪。

貢寮桃源谷大草原有內寮線、大溪線、石觀音線、草嶺線4條登山路線可抵達，其中內寮線是通往草原的捷徑，由蕭家莊右方的登山口出發長約1公里，需時約半小時。到達草原之後，回程可改走草嶺線，長度約4.5公里，耗時約2個小時，雖然會走得有點辛苦，但草嶺線芒花景致是4條路線當中最好的，途中還有十分可愛，神似躺臥拉布拉多犬的山巒景致，絕對不虛此行。 另外，九份不厭亭跟金瓜石茶壺山也是賞芒好去處。