中角國際衝浪基地落成 燈塔遊客中心兼海巡哨所成亮點

新北市金山「中角灣國際衝浪基地園區」已經完工，22日舉辦落成啟用儀式，行政院長蘇貞昌將親自到場，園區占地約1.3公頃，新增中角灣遊客中心、衝浪中心、周邊公共服務設施停車場、萬金自行車道起點及聯外道路整修及綠地植栽等，提供遊客完善淋浴及化妝室、供休憩兼可與燭臺雙嶼等公共藝術打卡拍照的大型廣場，將是青春山海線中全新的景點。

北觀處表示，為提供衝浪愛好者及遊客一個舒適完善的衝浪及休憩空間，並響應衝浪列入2020年東京奧運比賽項目，今年1月18日經中央及地方通力合作，展現高效率在不到1年內，將擁有得天獨厚半月型地形的金山中角灣打造成國際衝浪基地，將再掀北海岸運動觀光新浪潮。

中角灣國際衝浪基地園區占地約1.3公頃，包含中角灣遊客中心、衝浪中心、周邊公共服務設施停車場、萬金自行車道起點及聯外道路整修及綠地植栽等，提供遊客完善淋浴及化妝室、供休憩兼可與燭臺雙嶼等公共藝術打卡拍照的大型廣場，將是青春山海線中全新的景點。

負責規畫設計的建築師李萬秋說，遊客中心以圓弧的海岸線為造型，融入燈塔、海巡哨所等的意象，左側圓型的建物將做為海巡署的哨所使用，守衛前方海域，階梯盤旋而上，也像一個燈塔照亮前方。

北觀處副處長金玉珍表示，「中角灣國際衝浪基地」未來除了供一般遊憩，更提供常態型岸上衝浪等水域運動教學課程、器材設備租借、安全宣導等體驗，誠摯歡迎初學者或衝浪好手前來，享受追風逐浪的快感，更可一路暢玩特色北海岸，品味在地美食、遊覽熱門景點、認識自然文化等。

金玉珍指出，遊客中心頂樓未來將是一個浪漫約會的好地方，白天晚上都可以來喝咖啡看海，享受迷人的夜景與海景。目前對外各種文宣、稱呼都定名為「中角灣」， 不再使用舊稱沙珠灣，避免遊客混淆。