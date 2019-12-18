刈包吉愛心宴完結篇！初一前3天席開500桌

出身台北市萬華的「刈包吉」廖榮吉長年舉辦春節愛心宴，善心舉動聲名遠播，隨著近年體力、財力下降，廖榮吉今天說，今年已經80歲要完結篇了，明年春節是最後一次舉辦愛心宴，將在明年1月22日至24日3天，席開500桌，現場還有準備20萬紅包，同樣沒有限制身份，「蔡總統要來也可以！」。

廖榮吉過去因經營刈包攤，被稱為「刈包吉」， 35年來舉辦25次春節愛心宴，過節時也不時會發放愛心物資給需要的民眾，今年9月中秋節發愛心物資時他說，還在考慮明年愛心宴要不要辦，因為過年辦桌動輒上百桌，事關重大。

現在確定明年愛心宴仍會成行，但廖榮吉說，因為體力跟財力都已經不如以往，明年真的是最後一次，「我也80歲了要完結篇」。他說，今年花費約400萬，有一半是由愛心人士跟公司行號贊助，愛心宴從明年除夕前兩天開始到除夕當天(1/22-24)，3天席開500桌。

廖榮吉說，明年愛心宴將辦在新北市土城的青雲路，在德霖科大旁的高速公路橋下，現場準備麻油雞、鹽酥蝦、海鮮卷和炸雞排等10種美味菜餚，歡迎大家捧場，另還有迪化街利盛布行贊助的20萬紅包，要發放給民眾，讓大家過一個好年。

廖榮吉強調，他去年就開始積極找接班人，盼延續愛心，但直至現在都還沒人願意接棒，因為要接手最少也要準備300萬以上，不過他可以再指導接班人2年，並傳承過去購入的百萬餐具和活動經驗，就盼有緣人盡早出現。