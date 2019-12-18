穿越環狀線連接汙水管線 中和明年全面完成接管

新北市汙水下水道接管突破百萬戶，但中和捷運站周邊路段因捷運施工及生活管線複雜，遲遲無法動工，在新北市長侯友宜指示下，新北市水利局進行研議協調後，已於12月進行施工，預計明年2月完工。

中和中山路二段沿線區域屬中和第二期汙水下水道實施計畫範圍，在2016年已完成大部分的用戶接管，唯獨中和捷運站旁的881戶（漢皇super）還未接管。

水利局指出，該社區因汙水下水道施工路徑及用地取得與捷運環狀線工程重疊，再加上地下活管線複雜，遲遲無法完成汙水下水道用戶接管。

近期又因捷運環狀線主體工程及周遭道路復舊完成，各大維生管線如台電、台水等皆已配合遷移並埋設，導致地下空間不足，造成該社區汙水接管工程更加艱難。

但在侯友宜下鄉傾聽民意後，要求水利局及其他單位，包含北市及新北捷運局、工務局養工處、公所、管線單位等研議溝通解決方案。

水利局表示，經調查圖資、試挖探詢可能施工路徑及多次評估規畫工法後，研議以工期較短、管線遷移少、施工佔用空間小及開挖破壞道路設施少的地下管線推進工法，採穿越捷運高架橋墩串聯社區及相關汙水管線，完成用戶接管。

此次研議的工法是在4處設置深達5公尺的小型工作井，再由工作井及工作井之間的地下套管推進汙水管線的方式，穿越中山路捷運高架橋，並設置約100公尺的汙水管線來連接社區的自設陰井與既有汙水管網。