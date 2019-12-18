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融入親子科技元素 侯友宜：特專三和文化部方向訂妥

2019-12-18 13:19聯合報 記者王敏旭魏翊庭／新北即時報導

新北市長侯友宜今出席「新北市府團隊向市民報告一周年」記者會，被問及特專三進度，他指出，特專三跟文化部長上月底見面時已敲定方向，接下來文化部公文資料要報給國發會，國發會再轉送行政院。文化局長蔡佳芬指出，中央地方對「庶民可用、親子共享」的方向ㄧ致。

板橋車站旁3.3公頃「新北表演中心」預定地（特專三）因為計畫一直喬不攏，而遲沒有興建，目前仍是一片機車停車場。由於行政院長蘇貞昌去年參選新北市長時，提出百日內要把特專三打造成新北兒童樂園，因而選後更引發關注。

侯友宜表示，他自己、副市長吳明機親自跟文化部長鄭麗君當面溝通。雖然期待蘇院長說上任百日把特專三完成，但他覺得這不是重點，重點是有沒有解決問題，他和文化部長溝通無礙。

侯友宜表示，希望表演中心、劇場，要融入兒童影音科技元素，他上月底拜訪文化部長時，談及國家電影文化中心、協拍中心，國家電影文化中心第二期要影片博物館；且最後特專三跟文化部長已敲定方向，文化部公文資料要報給國發會，國發會再轉送行政院，行政院核定以後很快就會下來。

蔡佳芬補充，原始特專三有大、中、小型劇院、排練室、音樂廳，新北市府最關注是要有親子這塊、納入科技互動，文化部決議將親子科技融入空間設計中，讓該藝文空間適用各年齡層。她指出「庶民可用、親子共享」這點雙方都一致認同，後續會再跟文化部請求了解細部設計。

侯友宜指出，他做事只有一個態度，只會苛責自己、感恩別人，特專三他在行政院院會，向文化部反應4到5次，提出希望要怎樣做，他說，身為市長跟部長拜託報告是應該，文化部對他也是誠意的；他也派市府副秘書長跟文化局長，多次拜訪文化部的次長或秘書。

板橋車站旁3.3公頃「新北表演中心」預定地（特專三）因為計畫一直喬不攏，而遲沒有...
板橋車站旁3.3公頃「新北表演中心」預定地（特專三）因為計畫一直喬不攏，而遲沒有興建，目前仍是一片機車停車場。記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜今出席「新北市府團隊向市民報告一周年」記者會。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜今出席「新北市府團隊向市民報告一周年」記者會。記者王敏旭／攝影
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文化部行政院

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