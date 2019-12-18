迎春節 南門市場推新年菜、祭優惠

距離農曆年剩1個多月，每年買年菜人潮爆滿的南門市場，今天首次在中繼市場舉辦「新宅傳香老滋味」年菜採購月活動，合興糕糰店、億長御坊、逸湘齋、南園食品店及快車肉乾等名攤也都推出全新菜色要挑戰民眾味蕾；即日起到明年1月24日除夕為止38天內，攤商也都祭出折扣優惠。

迎接農曆春節，南門市場各攤都精心準備各道佳餚，有經典料理也有全新菜色；億長御坊今年就推出全新的甜品「桂花蜜芋頭」，選用綿密的大甲芋頭熬煮而成，加上桂花與蜜香，不會太甜膩，不管冷著或熱著吃都美味，店家也推薦可加入牛奶或豆漿享受不同滋味。

逸湘齋迎鼠年則推出兩款全新菜色「百菇雞湯」與「醃篤鮮」；逸湘齋老闆蔡秀娟表示，百菇雞湯以鮮嫩全雞、干貝及香菇、白精靈菇、杏鮑菇、金針菇、鴻喜菇等5種菇類燉煮而成，清爽雞湯與菇類鮮甜，是主打高蛋白、高纖、低醣、低脂的養生湯品；醃篤鮮則鮮甜美味，以家鄉肉、干貝、豬肉、豬蹄、綠竹筍、百頁結等食材小火煨煮，加上醃製鹹肉提鮮，把湯頭煨煮到乳白色，湯喝不完還可熬粥。

合興糕糰店二代老闆任台興表示，這次推出鼠年限定的「鼠錢包」，用竹炭畫出鼠鬚，內餡則是綿密的紅豆沙，鼠尾造型還夾著紅棗，有「錢鼠早進門，黃金鼠到家」的祝福意義；另外，去年春節製作抹茶紅豆年糕很受歡迎，因此今年也研發烏龍茶口味年糕，等大家來品嘗。

另外，快車肉乾也推出特厚椒麻鍋肉乾，將肉乾與椒麻鍋完美搭配，香麻辣舌又不傷喉胃，還有新零嘴小豬騎士；翔記則推出玉米果凍雞，主打玉米飼養的鮮嫩雞肉；南園食品店則有原味八寶飯、上海溫州鬆糕。

南門市場自治會長王銓國指出，南門年菜採購月期間，眾多攤商都祭出優惠，如快車肉乾消費滿萬元即享9折優惠，指定款商品任選兩包現折50元；大連食品的果乾系列、蜜餞系列、海鮮零嘴買十送一；逸湘齋推「鼠錢吉祥」套餐特價4288元；南園食品店消費滿500元則贈送寧波年糕等。