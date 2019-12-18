侯友宜口誤環狀線24日履勘 新北捷：資料今報交通部

環狀線第一階段原訂預計年底將通車，但因為履勘時間遲遲未定，年底前通車添變數。新北市長侯友宜今天在就職周年記者會上一度口誤說，履勘時間排在24日左右，目標還是在年底，但前提是要安全無虞。不過，新北捷運局稍早表示，履勘時間仍未定，台北市政府今會將資料函報交通部，再由履勘委員後續決定履勘時間。

侯友宜今天在記者會上回應環狀線通車問題，表示環狀線目標還是在年底，「因為交通部履勘會排到24日左右來履勘」，若履勘後能夠立即改善問題，就能趕在年底通車，雖然希望越快越好，但前提是一定要安全無虞。

侯友宜說，離年底不到半個月，到過年不到一個月，希望能盡快通車，但要安全且得到交通部委員認同改善完畢，所以還是朝目標年底通車。

新北捷運局長李政安表示，環狀線持續朝盡速通車目標努力，台北捷運局在12月5日完成初勘改善並報請交通部履勘，接續交通部也在12月14日啟動履勘委員會議，但因履勘委員表示，還須時間詳細檢視初勘改善事項改善情形相關佐證資料及檢視覆勘行程表，待確認後方決定履勘時間。