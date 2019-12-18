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侯友宜：將在三重設第二行政中心 翻轉新北

2019-12-18 12:11中央社 記者王鴻國新北18日電

新北市長侯友宜說，未來他會繼續用除弊、興利的「新領導」方式，除弊永不妥協、興利讓...
新北市長侯友宜說，未來他會繼續用除弊、興利的「新領導」方式，除弊永不妥協、興利讓市民得利便民，會把北台灣中心點，從台北翻轉到新北。聯合報系記者王敏旭／攝影
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新北市長侯友宜今天主持就職1週年的記者會強調，新北除溪南新板特區及溪北的新莊副都心外，他將在三重建設第二行政中心，藉軸線3中心來翻轉新北成為大台北的中心。

侯友宜率新北市府團隊舉辦就職1週年記者會，特別以網路直播等方式暢談新北捷運環狀線將通車、都市更新達到100案、污水下水道接管戶達到100萬戶，與招商投資金額超過新台幣1000億元等政績。

侯友宜表示，在團隊努力創造讓更多人移入的環境下，新北已成為人口達401萬6000多人的大城市，他展現興利除弊不手軟的新領導風格，逐漸解決塭仔圳及五股垃圾山等棘手問題。

他強調，他沒有選票及連任的壓力，只有自我要求有為有守的壓力，該做就做，全力以赴；為能翻轉新北，他要建構新北軸線的3個中心點。

他解釋說，以前新北用大漢溪來分溪南和溪北地區，溪南以新板特區為中心，新莊有副都心，但顧及三重蘆洲及八里、淡水等地發展，未來將在三重建構第二行政中心，新板特區行政中心也會延伸土城等地，以達成溪南溪北發展平衡的目標。

他也用很大篇幅來說明軌道建設成果，侯友宜表示，為打造捷運三環六線，不僅環狀線即將通車，南北環線、萬大中和線、三鶯線及新北樹林線陸續核定或施工中，八里輕軌線也獲核定，五股泰山及深坑輕軌仍在努力，淡海輕軌二期施工順利，安坑輕軌預定於111年通車。

但在媒體提問下，侯友宜也不排除環狀線延後到農曆新年前後通車的可能，他表示，交通部履勘委員排定24日進行履勘，若履勘後的問題能立即改善，就可能趕到年底通車，若趕不到年底通車的目標，就期待在安全無虞下儘早通車。

侯友宜淡海輕軌

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