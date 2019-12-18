新北公車專用道 侯友宜：有第1條就可能有第2、3條

新北市長侯友宜今天在市政會議主動詢問昨天啟用的公車專用道情況，他表示有第1條就可能會有第2、第3條，必須審慎處理，讓市民知道為什麼會有這麼大的改變。交通局長鍾鳴時則表示1天確實比較混亂，網路上的聲音也以批評居多，但今天開始民眾已經開始習慣新動線。

新北市昨天在板橋文化路啟用第1條公車專用道，許多民眾擔心文化路在上下班尖峰時段可能會出現交通黑暗期，讓已經壅塞的文化路塞車情況更嚴重。侯友宜今早表示設置公車專用道是非常大的改變，一切規畫都要清楚呈現，讓民眾清楚了解為什麼會有這種變化。記者隨後到現場，就發現有一般車輛誤闖公車專用道。

鍾鳴時說，板橋民權路右轉文化局的公車每小時可達200班次，加上文化路在同一路口從2線道擴大為6線道，機車習慣往如今的公車專用道走，經常和公車交織，導致2起死亡車禍，所以才規畫公車專用道，讓公車和其他車輛分流。近日交通局都有專人現場觀察情況，交通局今天也會彙整意見，設法因應。

交通局綜合規畫科長陳建成說，目前以號誌規畫人車分流，初期大家可能還不習慣，會有一段適應期，未來捷運環狀線通車，又會帶來大批人車，交通局將先觀察環狀線帶來的交通影響，微調公車動線。不過2條公車專用道沒有時程限制，一切視需求，不會為了做而做。

交通管制工程科長李友欽表示，昨天起請警察、義交協勤管控行經民權、文化路口人車，周邊沿線道路也有許多預告牌面 ，配合道路字幕燈，只要順著指引，應該就不會有誤闖或人車衝突的情形。