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汙水道接管二次違建 新北要拆

2019-12-17 23:27聯合報 記者王長鼎／新北報導

新北市政府進行汙水下水道接管，發現有2600多條後巷在接管工程完成後，住戶又私下復建「二次違建」，除了影響汙水設施維護，也影響公共安全，市長侯友宜昨天率隊到板橋一處後巷拆除違建，並指示將後巷二次違建列為執行重點，全面稽查。

為確保已完工的汙水下水道設施維護及公安，新北市昨鐵腕拆除板橋區縣民大道3段後巷的...
為確保已完工的汙水下水道設施維護及公安，新北市昨鐵腕拆除板橋區縣民大道3段後巷的「二次違建」。 記者王長鼎／攝影
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侯友宜表示，新北市已完成100萬戶汙水下水道接管工程，後巷二次違建確有公安疑慮，全市2600多條後巷有類似違建，將優先強制拆除，他強調二次違建拆除費用應由違建者承擔，礙於自治條例相關法規尚未經市議會審議通過，希望市議員能全力支持儘速通過。

新北市水利局表示，用戶排水設備原屬於民眾私有設施，必須自費設置及維護，市府基於提升新北市民生活品質，由市府免費設置用戶汙水排水設備，施工過程中因違建導致用戶接管無施作空間，水利局在施工前會協調住戶拆除違建。

新北市長侯友宜（右）昨天親自帶隊鐵腕拆除板橋區縣民大道3段的「後巷二次違建」。 ...
新北市長侯友宜（右）昨天親自帶隊鐵腕拆除板橋區縣民大道3段的「後巷二次違建」。 記者王長鼎／攝影
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卻有住戶在後巷的汙水接管工程完工後，自行復建違建，據水利局巡查統計，全市約有2600餘件後巷二次違建，呼籲違建戶自行拆除，逾期未拆者，市府將陸續辦理違建認定及評估優先處理次序後強拆。

水利局表示，繼昨天拆除板橋區縣民大道3段的後巷二次違建，今、明也將派員拆除林口區林口路及中和區南工路的後巷違建。

水利局指出，會加強汙水下水道工程完工後的巡查，並成立汙水管線堵塞通報專線（0800885717幫幫我清一清），一經通報立即前往處理。

違建侯友宜

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