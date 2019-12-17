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台南勞工局秀施政亮點 打造「想居享居」城市

2019-12-17 19:14聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府勞工局今舉辦年終成果發表會，局長王鑫基表示，在同仁攜手努力下，捍衛勞工權益，要讓台南市不僅成為「宜居移居」城市，也是「想居享居」溫暖所在。

王鑫基表示，勞工局在人才培育、促進就業、安全健康、溫暖友善四大面向推動有感服務，以十大亮點業務接連獲獎成果豐碩，明年將深耕長照人才培育，掌握重大建設媒合工作、續推職災弱勢房屋修繕、落實職場安全、以保障勞工權益。

其中，在人才培育方面，王鑫基說，在職訓導入「ＴＴＱＳ人才發展品質管理系統」，訓後就業率高達8成以上，連續9年參與評核獲金牌級的肯定，所屬南門勞工育樂中心也連6年奪金，9年獲15面金牌。

「呵護弱勢勞工 ...」王鑫基指出，協助庇護工場和農場通路推廣，產品銷售總金額達3千多萬元、晴天心暖心節慶禮盒銷售金額破5千萬元，「六指媽媽」呂梯打造無患子傳奇故事，獲行政院金馨獎的性別故事獎；協助視障者透過職務再設計，翻轉障礙成功就業。

勞工局今年也成立「台南市職安健康處」；推動「關鍵議題即時啟動專案」，輔導外送平台人員和客運業者落實勞動權益。為促進勞資平等推動勞資會議，成立率為六都最高，並積極入廠輔導簽訂團體協約，今年有31家簽署，獲勞動部頒發優等獎。

王鑫基指出，勞工局針對弱勢勞工提出「職災弱勢房屋修繕」今年有20戶，6年來創下100戶里程碑，職災多元服務更獲頒全國優等獎，讓台南市不僅成為「宜居移居」城市，也是「想居享居」溫暖所在。

台南市政府勞工局舉行年終記者會秀出一年來施政成果。記者謝進盛／攝影
台南市政府勞工局舉行年終記者會秀出一年來施政成果。記者謝進盛／攝影
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台南市政府勞工局長王鑫基。記者謝進盛／攝影
台南市政府勞工局長王鑫基。記者謝進盛／攝影
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勞工局職災行政院

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