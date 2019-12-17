中市府通過電子煙防制自治條例草案 違者開罰

電子煙會危害人體，台中市政府今天討論通過「台中市電子煙危害防制自治條例」草案，將禁止未滿18歲民眾吸食或持有電子煙，違規販售者可開罰，將送交台中市議會審議。

坊間販售的電子煙琳瑯滿目，市府衛生局指出，許多民眾常誤認電子煙可幫助戒菸，甚至有業者將電子煙以維他命棒、電子果汁等名義吸引兒童、青少年嘗試，由於中央現行菸害防制法對電子煙還未有明文規定，市府於是研擬「台中市電子煙危害防制自治條例」草案。

衛生局長曾梓展表示，電子煙多數含有尼古丁，在國內外也多次被查出含有安非他命、大麻、甲醛、乙醛等有害物質，並有成癮及爆炸風險。

曾梓展指出，依據衛生福利部國民健康署調查，台中市2014年至2018年青少年吸食電子煙比率，國中生由1.4%上升至2.3%；高中職生由1.4%上升至2.2%，顯示對兒童及青少年的健康威脅與危害逐漸增加。

曾梓展說，台中市電子煙危害防制自治條例全文共11條，制定重點包括禁止未滿18歲兒童及少年吸食或持有電子煙，違反者將施以電子煙防制宣導教育。

條文中也禁止供應電子煙或與電子煙相關器物予未滿18歲者，違反者處新台幣1萬至5萬元罰鍰；以及禁止於禁菸場所吸食電子煙，違反者處新台幣2000元至1萬元罰鍰等。

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