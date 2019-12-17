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影／確保汙水設施運作 侯友宜帶隊鐵腕拆後巷二次違建

2019-12-17 16:17聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市水利局為執行汙水下水道接管工程，一併拆除民宅後方防火巷加蓋違，施工後巡查檢視，市民當初配合汙水工程建設進行違建拆除，趁完工後又暗中自行將後巷違建復建，新北市公安聯合稽查小組今天由市長侯友宜親自帶隊督導，拆除板橋區一處後巷二次違建，改善都市亂象。

「這種二次違建拆除費用，本來就應該是由違建戶來承擔。」市長侯友宜表示，目前新北市己完成100萬住戶汙水下水道接管工程，但二次違建確有阻礙公安疑慮，經評估全市約2600多條類似情況的二次違建，將優先處理次序後進行強拆，他強調，二次違建拆除費用本應由違建者自行承擔，礙於自治條例相關法規尚未經市議會審議通過，也希望市議員們能全力支持儘速通過。

新北市水利局表示，用戶排水設備原屬於民眾私有設施需自費設置及維護，市府基於提升新北住戶生活環境品質，由市府免費設置用戶汙水排水設備供民眾使用，施工過程中因違建導致用戶接管無施作空間，水利局於施工前即協調住戶拆除違建，以利工程施作及後續維護，為確保污水下水道設施得以正常運作、有效發揮功能，成立污水管線堵塞通報專線（0800885717幫幫我清一清），且汙水下水道工程完工後派員再次巡視查，發現仍有部分住戶又將違建復建即為二次違建。

依水利局巡查統計資料發現全市目前約有2600餘條後巷有二次違建情形，呼籲違建戶自行拆除，逾期未拆者，市府將陸續辦理違建認定事項及評估優先處理次序後進行強拆，以利後續汙水設施維護及公共安全，給市民一個安全、安居、安心的生活環境。

確保新北市汙水下水道設施運作及維護，新北市長侯友宜今天親自帶隊鐵腕拆後巷二次違建...
確保新北市汙水下水道設施運作及維護，新北市長侯友宜今天親自帶隊鐵腕拆後巷二次違建。記者王長鼎／攝影
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確保新北市汙水下水道設施運作及維護，新北市長侯友宜今天親自帶隊鐵腕拆後巷二次違建...
確保新北市汙水下水道設施運作及維護，新北市長侯友宜今天親自帶隊鐵腕拆後巷二次違建。記者王長鼎／攝影
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確保新北市汙水下水道設施運作及維護，新北市長侯友宜今天親自帶隊鐵腕拆後巷二次違建...
確保新北市汙水下水道設施運作及維護，新北市長侯友宜今天親自帶隊鐵腕拆後巷二次違建。記者王長鼎／攝影
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違建侯友宜

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