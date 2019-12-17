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年節將近！北市明年春節垃圾清運休息、收運時間看這裡

2019-12-17 16:12聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

台北市環保局另也公布明年春節期間垃圾清運時間，其中1月25日大年初一到1月27日...
台北市環保局另也公布明年春節期間垃圾清運時間，其中1月25日大年初一到1月27日初三及1月29日初五共4天，將全面休息停收垃圾。 圖／北市環保局提供
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明年農曆春節較往年早，北市環保局安排今天起到明年1月16日為「年終大掃除」期間，供台北市民與清潔隊約定好時間，就可免費清運家中汰換的家具、家電等大型廢棄物；環保局另也公布明年春節期間垃圾清運時間，其中1月25日大年初一到1月27日初三及1月29日初五共4天，將全面休息停收垃圾。

環保局表示，即日起到明年1月16日為「年終大掃除」期間，市民可安排清理居家及周邊環境，尤其是屋旁防火巷雜物及積水容器的清理，維持居家安全及防範登革熱病媒蚊孳生；如需汰換家中老舊家具、家電等大型廢棄物，可即早撥打1999市民熱線向環保局預約免費清運，以避免春節前才預約爆滿，民眾預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊就會前往收運。

另外，環保局「難分難解，我幫您處理」擴大回收措施持續進行中，大掃除後廢棄安全帽、雨傘、獎盃（座）及2只以下的行李箱，還有長柄掃具如拖把、掃把及類似的旗桿、曬衣桿等細長物品都可免拆解，免用專用垃圾袋直接交給資源回收車免費清運，省時又簡便。

環保局也提醒，民眾丟棄鋰電池及行動電源、髪膠罐等高壓瓶罐以及香灰、食用性粉狀物、滅火器等五大類物品時，應妥善處理後再分別交給垃圾車、資源回收車或找店家採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以免垃圾車壓縮時發生火警等不必要的意外。

至於明年春節期間垃圾收運情形，環保局說，1月24日為除夕，前一天1月23日小年夜雖為放假日，為服務市民，當日會加收一般垃圾、廚餘、資源回收物及大型廢棄物，除夕當天中午及夜間時段則加班收運垃圾，屆時將以播放響鈴音樂通知市民，而大年初一到初三停收3天，初四恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，初五因是周三，環保局仍慣例停收垃圾一天，初六才恢復正常。

北市環保局今天公布明年春節期間垃圾清運時間，其中全面休息停收垃圾為1月25日大年...
北市環保局今天公布明年春節期間垃圾清運時間，其中全面休息停收垃圾為1月25日大年初一到1月27日初三及1月29日初五共4天。圖／環保局提供
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資源回收春節廢棄物

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