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單親媽茹苦養大3子 老來帶亡夫照走天涯

2019-12-17 16:09中央社 新北17日電

王洪月華（左）分享丈夫有一日出門後，就再也沒回家的故事，呼籲民眾要「遺愛、不留遺...
王洪月華（左）分享丈夫有一日出門後，就再也沒回家的故事，呼籲民眾要「遺愛、不留遺憾」。聯合報系記者邱榆蕙／攝影
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年逾7旬的王洪月華，丈夫在35年前車禍喪生，從此隻身辛苦帶大3名子女，退休後把泛黃結婚照轉印在化妝包上，帶著亡夫到各國去旅行，一償環遊世界的夢想。

新北市政府社會局打破禁忌，日前舉辦「晚年人生我做主」工作坊，倡議「遺愛不留遺憾」的觀念，預為規劃人生，讓身後能笑著離開人世。而工作坊會場中，王洪月華接受中央社訪問時頻頻呼喚「寶寶」...，原來她在叫大兒子王明凱。

眼前年齡已老大不小的王明凱跑近她身邊，她笑著說，兒子早就幫她準備好往生後的住處了；王明凱尬尷笑著說「沒啦，那是家族塔位，因為媽媽說死後要火葬，因此，不只媽媽，我以後也會一起住啦」。

王明凱表示， 在傳統社會，孩子們不敢和父母講父母身後事要怎麼辦，以及父母彌留時要不要急救或拔管等，但人生有很多意想不到的事會發生，永遠不知道是「明天」或「死亡」哪個會先降臨，在市府倡議下，希望在還來得及的時間內，長輩把自己對身後的想法告訴晚輩，才不會徒留遺憾。

王洪月華和丈夫年輕時努力工作賺錢，以養活3個兒子，因此，出外旅遊成了奢望，但她35年前和丈夫開車外出做生意出車禍，從此兩人陰陽兩隔，她受傷未能看到丈夫，成了終身的遺憾。

只是丈夫死時，她才36歲，身為單親媽媽不能長久沉浸的悲傷中，很快的就為生計努力工作，王明凱當時還只是國中生，她說，為了養大這3個蘿蔔頭，雖然養得很辛苦，但仍能快樂面對。只是入不敷出時，還是要把嫁妝或丈夫送的金飾變賣繳學費。

後來從事保險業的她，常常想起亡夫，她還記得丈夫曾送她一件旗袍當生日禮物，如今雖泛黃，但仍常拿出來穿，但發福的身材套不進去就嚷說「要拿去放寬」，兒子卻笑她不是放寬衣服，而是要減肥了。

王洪月華受訪時拿出年輕時丈夫送的定情物憶往一一訴說，「丈夫送我戒指時說是要套牢我，送手錶是說我是今生的新娘，但出車禍時，當時竟不知道身邊最重要的人已永遠離開我了」，她不禁哽咽說，每每憶起都讓她好難過。

她說，好不容易將兒子們都養大成人，退休後把50年前泛黃結婚照轉印在化妝包上，隨身帶著各地趴趴走，就如同在亡夫的陪同下，一償年輕時環遊世界的夢想。有時候化完妝還會對化妝包上的老公自言自語說「漂亮嗎」，此時的她不禁又紅了眼眶了。

她抹了一下臉上淚光後又談起如何帶丈夫到國內外旅遊的經歷，卻在不久之前去美國大峽谷遊玩時，意外把化妝包搞丟了，她當場坐地大哭，哭了好久。

她媳婦趕緊跑來關心，王洪月華哭喊說，「我把爸爸給弄丟了」，一路悲傷，後來，回台灣後才在整理行李箱時在箱底發現化妝包，然後就很興奮在家中大喊，「我把爸爸帶回來了。」，雖然她的丈夫已離世長達35年了。

她強調，人生在世，不是死亡時人躺下去不動就沒事了，而是要為活著的人著想，身後會有很多事，都應該趁還來得及的時候，早早告訴子女及身旁的親友，如此才能自然看待生死這檔事，不管是預立醫囑或遺囑，也都是另一種愛的表現，「遺愛不留遺憾」。

車禍

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