淡水重建街添一好拍景點 超美日本高階警官宿舍今開放

新北市淡水日本高階警官宿舍整修完畢今起免費開放。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 新北市淡水日本高階警官宿舍整修完畢今起免費開放，約2、30坪大的房舍具有日式、洋式及台式風格，整間屬於木造相當有日式風情。今最後一任住在宿舍的86歲警眷、前議員林美美也「回老家」，她說搬離時真的很不捨，還會常常夢到，今天回來非常高興。

該宿舍建築是淡水古蹟博物館所管轄，建造年代已經不可考，約莫在1920年代，因1920年設置淡水郡，才有高階警官住所需求，日據時供淡水郡役所警察課長居住，民國後繼續作為台北縣淡水警分局長宿舍，總共歷經12位課長及5位分局長。

林美美因為當時先生金福海曾任淡水警分局副分局長，從1968年以警眷身分住在其中，後來丈夫過世，以遺孀身分住到2007年登入為新北市歷史建築才搬離，住在這宿舍有40年之久。

林美美今天回到日本高階警官宿舍，內心很激動，她透露，搬走後很常夢到住在這裡的場景，走到附近時都不敢靠近，就怕傷心。林美美說，真的很喜歡這邊的環境及鄰居，搬走也非常捨不得，但假如繼續住下去，房子也撐不久，因此答應搬出來讓市府修繕，開放給市民，她希望淡水的濃濃人情味可以持續。

淡水古蹟博物館表示，這間日本高階警官宿舍格局堪稱正規，有玄關、客廳、寢室、飯廳、廚房、緣側、廁所等，另在1930年代，為了警官討論公事，在正面直接增設一間洋式「應接室」作為洽公使用，此外，後來也有台式的窗花、磨石玄關地板。早期周邊沒有房屋時，還可以直接遠眺淡水河，查抓走私。

淡古也指出，宿舍有必看的三大特色點包括日式的雁行式氣窗、加寬的緣側及後院的防空洞。有雁尾造形的雁行式氣窗除了引導雨水流動外，結合西洋式上下懸窗更是獨特。緣側在前台北縣淡水分局長孫肇住宿期間，因太太很喜歡跳舞才特地增建加大。宿舍後方依山而建的專屬防空洞，使用水泥強固，可顯見當時警官身分的重要性。

文化局表示，淡水擁有豐富的文化資產，今天又修復完成一座重要的建物，是保存歷史文化重要的一步，也是迎接「大博物館時代」的其中一環，未來新北市就是一座美術館，希望大家走進博物館，親近不同類型的新北在地文化。