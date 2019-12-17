基隆輕軌增汐止國泰醫院、Costco兩站 林右昌：這是好事情

基隆輕軌可行性研究已經過了，綜合規劃標案也簽約啟動，新北市政府卻在昨天建議增加國泰醫院，和Costco 好市多兩站，昨天的基隆新北副首長合作會議，兩市同意共同向鐵道局爭取。基隆市長林右昌說，這表示新北市有需求，大家都需要這條輕軌捷運，這是好事情，他樂觀其成。

增加國泰醫院，和Costco 好市多兩站的消息昨天一傳出，有人叫好，有人擔心搭輕軌捷運到台北的時間要再拉長了，引起熱議。

基隆市長林右昌說，這個交給專家去討論，基隆輕軌接下來要做綜合規劃，這也顯示，新北市民對基隆輕軌期待還滿高的，也表示這條輕軌捷運線，它興建的效益，還有它未來發揮的功能是很讓人期待，他昨天得知新北市提出這個建議，覺得滿高興的。

這也同時表示新北市有需求，大家都需要這條輕軌捷運，這是好事情，他樂觀其成，新北可以和基隆一起來合作，向交通部爭取這兩站納入綜合規劃裡。

基隆輕軌建設納入行政院前瞻基礎建設計畫，投資金額從總統蔡英文當初說的80億元，核定增為103億元。

基隆輕軌捷運全長19公里，沿途停靠除台鐵現有的基隆站、三坑站、八堵站、七堵站、百福站、五堵站、汐止站及汐科站外，新增六堵站、北五堵站、樟樹灣站與南港展覽館站。規畫預留在汐止樟樹灣銜接民生汐止線、南港展覽館銜接文湖線及板南線，並在南港車站銜接高鐵及台鐵系統。