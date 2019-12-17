新北公車專用道首日上路 交通局長：差強人意

新北市板橋區文化路（民權路─新站路）公車專用道今天上午6點正式啟用，一早員警與義交也協助引導，新北市交通局長鍾鳴時上午到場視察，他說，雖然有成功讓公車與機車分流行駛，但還是差強人意，因為新站路右轉號誌秒數不足，導致民權路口發生公車壅塞情形，經調派義交加強指揮疏導，車行大致順暢，目前已指示交工科調整路口號誌秒差。

為減少公車與機車車流交織造成的壅塞與事故發生，交通局利用板橋文化路一段從民權路到新站路口，往台北市方向路幅最寬路段進行車道調整，設置全長400公尺的公車專用道。

今天實施第一天清晨，鍾鳴時到現場觀察車行狀況，他說，不只一般駕駛要適應動線變化，公車駕駛更要遵循相關標誌、標線及號誌行駛，專用道設置有專用號誌、藍色底彩色鋪面及大區域的引導標誌，初期也有義交及員警協助指揮疏導，呼籲用路人配合，後續將持續觀察調整改善。

針對首日上午實施情況，鍾鳴時說，「差強人意」，因為新站路右轉號誌秒數不足，導致民權路口發生公車壅塞情形，雖然經調派義交加強指揮疏導，車行大致順暢，但傍晚尖峰時刻才是真正的挑戰，目前已指示交工科調整公車專用道的路口號誌秒差。