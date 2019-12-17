親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／Lamigo掰掰！新隊名出爐 「樂天桃猿」誕生

準備好履歷！星宇航空招募300內勤 平均起薪曝光

新北公車專用道首日上路 交通局長：差強人意

2019-12-17 14:31聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市板橋區文化路（民權路─新站路）公車專用道今天上午6點正式啟用，一早員警與義交也協助引導，新北市交通局長鍾鳴時上午到場視察，他說，雖然有成功讓公車與機車分流行駛，但還是差強人意，因為新站路右轉號誌秒數不足，導致民權路口發生公車壅塞情形，經調派義交加強指揮疏導，車行大致順暢，目前已指示交工科調整路口號誌秒差。

為減少公車與機車車流交織造成的壅塞與事故發生，交通局利用板橋文化路一段從民權路到新站路口，往台北市方向路幅最寬路段進行車道調整，設置全長400公尺的公車專用道。

今天實施第一天清晨，鍾鳴時到現場觀察車行狀況，他說，不只一般駕駛要適應動線變化，公車駕駛更要遵循相關標誌、標線及號誌行駛，專用道設置有專用號誌、藍色底彩色鋪面及大區域的引導標誌，初期也有義交及員警協助指揮疏導，呼籲用路人配合，後續將持續觀察調整改善。

針對首日上午實施情況，鍾鳴時說，「差強人意」，因為新站路右轉號誌秒數不足，導致民權路口發生公車壅塞情形，雖然經調派義交加強指揮疏導，車行大致順暢，但傍晚尖峰時刻才是真正的挑戰，目前已指示交工科調整公車專用道的路口號誌秒差。

鍾鳴時說，公車專用道具有「分流」與「直捷」特色，實施首日，行車安全和秩序已可見提升，尤其是機車族行駛文化路一段自民權路口至漢生東路口，只需一次停等，並成功將公車與機車分流，提升安全。

新北市板橋區文化路（民權路─新站路）公車專用道今天上晨6點正式啟用，一早員警與義...
新北市板橋區文化路（民權路─新站路）公車專用道今天上晨6點正式啟用，一早員警與義交也協助引導。記者張曼蘋／攝影
分享
新北市板橋區文化路（民權路─新站路）公車專用道今晨6點正式啟用，新北市交通局長鍾...
新北市板橋區文化路（民權路─新站路）公車專用道今晨6點正式啟用，新北市交通局長鍾鳴時（左一）上午到場視察。記者張曼蘋／攝影
分享
新北市板橋區文化路（民權路─新站路）公車專用道今天上晨6點正式啟用。記者張曼蘋／...
新北市板橋區文化路（民權路─新站路）公車專用道今天上晨6點正式啟用。記者張曼蘋／攝影
分享

公車事故

延伸閱讀

新北首條公車專用道啟用 首日「差強人意」再作...

新北提議基隆輕軌汐止增設2站？林右昌：樂觀其...

不走YouBike2.0？ 新北推電子圍欄式...

新北歌廳秀 元旦夜免費看

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

基隆輕軌增汐止國泰醫院、Costco兩站 林右昌：這是好事情

2019-12-17 14:35

美哭！新莊中港大排1公里璀璨燈海 爆出濃濃耶誕味

2019-12-17 13:14

不走YouBike2.0？ 新北推電子圍欄式單車

2019-12-17 12:42

新北追第五屆火車鐵道馬拉松 明年4月登場

2019-12-17 13:32

北市最爛跑道 北市大天母操場爭取明年全面更新

2019-12-17 11:31

冬日小島的西班牙食光 品嘗和平島400年來的故事輪轉

2019-12-17 11:14

全台首件生醫產業BOT案 台北南港生技園區動土

2019-12-17 00:04

基隆路地下道工程判賠4億 北市府延遲二備金支付惹議

2019-12-16 23:56

熱門文章

「全台最長公路」省道台9線正式退位了！省道台1線取代

2019-12-17 10:22

ECFA明年到期自動失效？ 屏東石斑魚養殖戶心情沉重

2019-12-16 20:25

沉睡大白熊在嘉義火車站 網美快來拍照打卡

2019-12-16 22:27

基隆輕軌再增國泰醫院、Costco兩站 就醫購物更方便

2019-12-16 19:34

中捷延伸彰化被退件 中市府：交通部「卡」中台灣發展

2019-12-16 15:45

基層警鬧「背心荒」 高市警局：尺寸都可彈性調整

2019-12-16 17:51

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top