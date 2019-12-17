新北首條公車專用道啟用 首日「差強人意」再作調整

新北市公車專用道啟用，新北市交通局長鍾鳴時等人到場視察。 圖／新北市交通局提供 分享 facebook 新北市第一條公車專用道今天啟用，交通局長鍾鳴時親自到場勘查後表示，上午尖峰時段實施情況「差強人意」，已指示交通管制工程科針對公車專用道的路口號誌秒差進行調整。

新北市政府交通局表示，因應捷運環狀線第一階段即將通車，為紓解板橋公車站周邊的公車流量，減少壅塞與事故，交通局利用板橋文化路一段民權路到新站路口往台北市方向，路幅最寬路段進行車道調整，設置了全市第一條公車專用道，全長400公尺，在今天上午6時啟用。

交通局長鍾鳴時今天上午到現場勘查，鍾鳴時表示，上午尖峰時段實施情況「差強人意」，由於新站路右轉號誌秒數不足，導致民權路口發生公車壅塞情形，經調派義交加強指揮疏導，車行大致順暢，然而「下午才是真正的挑戰」，屆時將有下班時間的人潮，現已指示交通管制工程科針對公車專用道的路口號誌秒差進行調整。

鍾鳴時強調，板橋文化路公車專用道具有「分流」與「直捷」兩個特色，將公車與汽機車行車動線分流，提升行車安全外，路口也以號誌管控將行人、汽機車與公車動線分開，保障行人安全，實施首日可發現，行車安全和秩序已有提升，尤其是機車族行駛文化路一段自民權路口至漢生東路口，只需一次停等，成功地將公車與機車分流，提升安全。

鍾鳴時表示，實施公車專用道不只一般駕駛要適應動線變化，公車駕駛更要遵循相關標誌、標線及號誌行駛，專用道設置有專用號誌、藍色底彩色鋪面及大區域的引導標誌，初期也有義交及員警在場協助指揮疏導，呼籲用路人配合，後續將持續觀察調整改善。