新北提議基隆輕軌汐止增設2站？林右昌：樂觀其成

基隆輕軌捷運現已進入綜合規劃階段，對於新北市府建議在汐止區增設2站，基隆市長林右昌今天表示樂觀其成，希望兩市一起推動，將提議納入綜合規劃討論。

林右昌上午接受媒體聯訪表示，基隆輕軌捷運接下來要進行綜合規劃，相關細節就交給專家討論，不過這顯示新北市民對基隆輕軌捷運有很高的期待。

林右昌說，這也代表這條捷運未來的效益和功能是非常值得大家期待，昨天聽到新北市建議「我個人也是滿高興」，希望基隆市和新北市合作，看能否把這個建議納入綜合規劃討論。

新北市政府捷運工程局昨天指出，市府已向交通部鐵道局提出基隆輕軌捷運於汐止區大同路一段好市多（Costco）汐止店附近、汐止國泰綜合醫院附近增站方案，以及捷運汐止民生線轉乘共構規劃方向，相關規劃及工程介面，需要基隆、新北及鐵道局等單位共同協調整合。