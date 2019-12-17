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中職／Lamigo掰掰！新隊名出爐 「樂天桃猿」誕生

新北追第五屆火車鐵道馬拉松 明年4月登場

2019-12-17 13:32聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

「跑的快追火車，跑的慢讓火車追。」新北市追火車鐵道馬拉松接力賽訂明年4月19日在貢寮區福隆開跑11月20日早鳥報名迄今，限量750隊名額所剩不多，這條路線經過青春山海線經典景點，包括舊草嶺隧道、三貂角燈塔、牡丹車站等。觀旅局長張其強說，這次創意更勝以往，保證會更有趣，也將推出全球首張「車票獎牌」。

觀旅局仍為完賽隊伍增加以往沒有的「團隊獎牌」人組合鐵道電氣路牌，另有市府觀旅局、日本西武鐵道及一卡通聯名加碼提供給完賽者「車票獎牌」，這張卡式獎牌可儲值搭火車、捷運和公車。

張其強說，市府想要告訴大家，搭大眾交通工具及跑在青春山海線上都可以很酷。西武集團日商王子大飯店管理顧問公司副總經理豊田良也說「全球限量5500份車票獎牌，思考到日本西武鐵道兌換驚喜小禮的方案。

追火車邁入第5屆，不動產社群「買厝」的黃士芳和蔡焦緯、醫聲論壇休閒隊詹淇汶和盛嘉珍到場分享連4年回憶。

黃士芳說，一開始眾人相約連連跑10年，但3年她卻懷孕，最後和隊友商量並請教醫師後，依然挺著8個月的肚子下場，隔年又懷孕，繼續挺著5個月大的肚子跑完，兩個小孩可說是另一種鐵道寶寶的代表作。盛嘉珍則是從鐵馬轉為鐵道馬，她希望能用腳看新北市的美。

鐵道馬精神標語「若要跑得快，就一個人跑；若要跑得遠，就一群人跑。」律師張婉婷及醫師陳世宜、李映芷也到場分享參賽心得。張婉婷開玩笑說，她跑第1棒非常舒服，但第2棒長達14公里，沿途又無遮陽，專業攝影通常不會選這裡拍跑者，「所以我們都鼓勵不知情的新人跑第2棒」。

新北市追火車鐵道馬拉松邁入第5屆，醫師和律師參加的人不少。記者施鴻基／攝影
新北市追火車鐵道馬拉松邁入第5屆，醫師和律師參加的人不少。記者施鴻基／攝影
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新北市追火車鐵道馬拉松邁入第5屆，觀旅局又規畫新亮點，連在地食材也納入。記者施鴻...
新北市追火車鐵道馬拉松邁入第5屆，觀旅局又規畫新亮點，連在地食材也納入。記者施鴻基／攝影
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新北市追火車鐵道馬拉松邁入第5屆，觀旅局又規畫新亮點。記者施鴻基／攝影
新北市追火車鐵道馬拉松邁入第5屆，觀旅局又規畫新亮點。記者施鴻基／攝影
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新北市追火車鐵道馬拉松邁入第5屆，觀旅局又規畫新亮點。右為去年挺著8個月大肚子跑...
新北市追火車鐵道馬拉松邁入第5屆，觀旅局又規畫新亮點。右為去年挺著8個月大肚子跑的黃士芳和她的兒子。記者施鴻基／攝影
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