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不走YouBike2.0？ 新北推電子圍欄式單車

2019-12-17 12:42聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

台北市將試推YouBike2.0版，只要柱就可設站，預計明年第一季試推，不過新北暫時不跟進2.0，明年將試辦電子圍欄式租借單車，並透過手機進行管理，新北交通局說，未來新北市YouBike與電子圍欄式單車，預計會同時並存提供服務。

新北交通局長鍾鳴時說，目前YouBike的固定柱位式，在柱桿上操作租、借車等程序，2.0是把相關設備移到車上，由車上的電池支援相關服務，但還是有柱位式，不過2.0就沒有數量柱位上限制，但柱桿2代不相容。

鍾鳴時表示，台北市2.0是跟捷安特公司簽新合約，目前新北市仍是1.0，且合約還有2、3年時間，不過明年新北將試辦，用智慧手機來做管理，單車只要放置在規範區域，就可以借還車，國外技術已非常成熟。

鍾鳴時說，目前規劃「新北市共享運具經營業管理自治條例」，會由業者自行研發相關單車，且車上有4、5個晶片，若被移動會立刻掌握，避免過去obike的亂象，未來市府不需花錢補貼，讓單車共享永續經營。

交通局綜合規劃科長陳建誠說，目前電子圍欄式租借單車設置的區域還在討論中，新北地形較多元，部分地方還有山區，未來希望結合通勤綠廊，或是地形較起伏的地方，業者不僅能提供一般單車，也能提供有電力輔助的單車。

陳建誠表示，目前該計畫尚未公告，還正在進一步討論細節，未來公告後也歡迎更多的業者提計畫，交通局會進行審查，擇優並在明年試辦；另一方面也會觀察台北市YouBike2.0版的推行成效。

台北市將試推YouBike2.0版，只要柱就可設站，預計明年第一季試推，不過新北...
台北市將試推YouBike2.0版，只要柱就可設站，預計明年第一季試推，不過新北暫時不跟進2.0，明年將試辦電子圍欄式租借單車，並透過手機進行管理。圖／報系資料照片
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單車YouBike

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