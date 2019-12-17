北市最爛跑道 北市大天母操場爭取明年全面更新

台北市立大學天母運動公園田徑場跑道。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 台北市立大學天母運動公園田徑場跑道處處坑洞，遭民眾投訴是「全台北最爛的跑道」。台北市議員王鴻薇日前接獲投訴，今辦理會勘，校方坦言操場使用逾9年，補過的部分超過50%。王鴻薇指出，校方陸續編列1115萬元修繕，要求明年立即報廢，編列預算全面更新，要台北市立大學、主管機關教育局、用地所有機關體育局1個月內協商出主責單位。

王鴻薇表示，該跑道處處坑洞，嚴重影響使用者安全，到現場發現，補丁修補過的痕跡至少數十處，現在幾乎每走兩三步就會遇到補丁，才剛補完另一處又有新的凸起，不只有礙觀瞻，也很容易絆倒，「如果中小學出現這樣的跑道早就被家長罵死了。」

王鴻薇表示，該跑道100年完工時共花了3214萬，後續維修費103年花了近147萬、104年近10萬、106年因籌備世大運，編列近940萬修繕，保固1年，今年1月編列近10萬整修，年底又續編近10萬元，累積維修費已達1115萬元，超過當初建造費用的3分之1，今年度而目前又正在進行維修工程，不知道到底又要花多少納稅人的錢，難以理解跑道當初是如何通過驗收的。

台北市立大學總務處天母分區總務組長方榮森表示，該跑道是民國100年蓋的，依照器材登陸使用年限到110年才可報廢，除了校內選手培育外，這條跑道平時24小時對外開放，使用率也相當高，他坦言修修補補的部分確實超過跑到面積一半，不過有部分原因，是當初興建跑道時，原本就是沼澤地，一挖開噴泉可以達2層樓高，確實條件先天不良，校方也是有盡力在維護，後續也會配合改善。

王鴻薇指出，柯市長在忙著選舉、做黨主席，議員幫他關心市政出了什麼問題，這是全台北最爛的跑道，台北市民真的無法接受，要求體育局、教育局及校方1個月內開會討論出來要由哪個單位來負責，應儘速檢討跑道施工及維護品質，該重做就要重做，應該要全面更新了。這樣的品質不僅有礙觀瞻，更嚴重影響學生及市民運動跑步安全。