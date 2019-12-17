冬日小島的西班牙食光 品嘗和平島400年來的故事輪轉

和平島公園將推出「小島的西班牙食光」，帶大家走訪考古現場，並透過味蕾饗宴、穿越時空回到十七世紀的和平島，品嚐和平島400年來的故事輪轉。圖／北觀處提供 分享 facebook 在大航海時期，西班牙人曾在基隆市和平島上建築聖薩爾瓦多城，及北台灣最古老的修道院。隨著考古團隊進駐，諸聖修道院牆基及前人骨骸再次展現世人眼前。北觀處轄下的和平島公園將推出「小島的西班牙食光」，帶大家走考古現場，並透過味蕾饗宴、穿越時空回到十七世紀的和平島，品嘗和平島400年來的故事輪轉。

北觀處指出，在過去，西班牙的修道院是村莊裡唯一有烤箱且原料資源充足的場所，修道院點心極其珍貴，被作為表示感謝的贈予物。直到今日，西班牙的修女們總會在節慶時日，依循中古世紀流傳下來的美味配方，親手製作熱騰騰的點心與民眾分享喜悅。

為呼應此傳遞美味及感謝的傳統，和平島公園在今年冬季推出「小島的西班牙食光」系列西班牙風味餐點，除撫慰人心的百年經典修道院傳統點心「聖地牙哥塔Tarta de Santiago」，更能享用多種西班牙特色美食與酒飲。

以新鮮水果及各式香料熬煮成的「西班牙香料熱紅酒」、全台獨家代理海運來台的「Blummer Ice西班牙藍色葡萄酒」、「瓦倫西亞咖啡時光」以嚴選世界冠軍吳則霖先生烘焙的咖啡豆加入檸檬原汁調製而成、西班牙最地道的Tapas之一「西班牙蒜蝦Gambas Al Ajillo」、以及俗稱西班牙油條的經典點心「吉拿棒Churros」。

12月21日上午於和平島舉辦的「1221小島走讀」，及下午和平島公園與在地烘焙達人「糖施」合作推出「手作聖誕禮物-小島上的修道院」活動，用帶著淡淡海洋氣息的石蓴餅代替傳統薑餅，搭一座繽紛可人的聖誕小屋，親手製作餅屋傳遞感謝及祝福，活動限量各20位，即日起可於網路進行報名。

今年冬天，讓我們跟隨著「小島大歷史 雞籠 社寮 和平島」特展以及「小島的西班牙食光」的腳步，來一場小島上的時光探險，尋找歷史所留下的軌跡、細細品嘗400年來的故事輪轉。

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