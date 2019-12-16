國1汐止交流道增南入匝道 政院核定

汐止壅塞交通可望改善！新北市府提國1汐止交流道新增南入匝道案，昨天已獲行政院核定，總經費約4.9億，5年後完工將可轉移原匝道27%交通量，行車時間可節省20分鐘。另外，基隆、新北副首長昨天開合作會議，新北市建議基隆輕軌增設國泰醫院和Costco好市多兩站，兩市同意共同向交通部鐵道局爭取。

國1汐止交流道新增南入匝道案，昨獲行政院核定，完工日期預計在高公局後續辦理規畫設計施工起約5年可完成。 圖／新北市交通局提供 分享 facebook

新北市府指出，向高公局提出國1汐止交流道增設南入匝道改善方案，由拓寬後康寧街、伯爵街口新增南入匝道，高架跨越基隆河銜接至汐止系統交流道。該計畫旅行距離縮短約4公里，可改善現況汐止交流道可及性不佳問題，並優化汐止地區聯外交通。

新北市政府感謝中央支持，與歷來立委與議員的協助，後續將與高公局密切合作，盡速完成匝道增設。

基隆、新北副首長會議昨天在基隆登場，基隆市長林右昌（右）和新北副市長吳明機互贈禮物，新北建議基隆輕軌在汐止增設2站，基隆市府樂觀其成。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

而昨天在基隆登場的基隆新北副首長會議，基隆市長林右昌致贈見面禮後，雙方人員馬上就先前提出的議案，確認最新進度並就新提出的7案，交換意見。

基隆輕軌增設汐止兩站 基隆、新北一起爭取

交通問題，仍是大家關注焦點。新北市府為解決汐止交通，建議基隆輕軌在汐止增設兩站，一是國泰醫院附近，一是在Costco好市多旁，雙方同意共同向鐵道局爭取。

基隆市交通處長李綱指出，之前兩市說好，捷運汐止民生線在基隆輕軌樟樹灣站共構站體。輕軌從汐科站出來就到南港展覽館，中間距離很遠。好市多附近有工業區，廠辦，居民也很多，新北市府建議在大同路好市多和國泰醫院各設一站，站名還未定，這樣也方便基隆人就醫，購物，他們樂觀其成。

李綱說，基隆輕軌可行性研究過了，綜合規劃標案已簽約，希望明年中完成綜合規劃，明年底前報行政院同意。行政院同意就可開始做細部設計，工程發包，如果一切順利，基隆輕軌最快2022年可動工。