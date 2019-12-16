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小孩玩瘋 三重多一個3.5公尺高巨型鴨鴨溜滑梯

2019-12-16 20:27聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北三重中興橋下空間被新北市水利局設計活化為兒童遊戲區「鴨鴨遊戲場」，因位在高灘地，全國首創可拆卸式的3.5公尺高大型造型溜滑梯

為推動新北特色、共融及全齡化公園，新北市高灘地工程管理處自今年4月起，推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」，昨啟用新北第14處特色共融遊戲場「鴨鴨遊戲場」，預計明年底至少完成41處。

新北市侯友宜作也前往現場視察，並體驗自行車躍動設施，推廣新北高灘地河岸遼闊風光及趣味遊具，讓民眾在市區就能享受河邊完善便利設施，也讓孩童能體驗遊戲場各項活動。位於淡水河左岸三重區中興橋下堤外灘地的鴨鴨遊戲場，緊鄰鴨鴨地景公園旁，方便家長帶小朋友到遊戲場玩耍。

因鴨鴨遊戲場位於高灘地，為符合防汛撤離需求，遊具設施設計為可拆式裝置，其中，公園意象兼遊具、高3.5公尺的鴨鴨溜滑梯，成為全國首創可拆卸式大型造型溜滑梯。

高管處表示，除了鴨鴨遊樂園外，明年還將會再打造5座高灘地共融遊戲場，包含八里十三行文化公園、新北大都會公園溜滑梯主題樂園、汐止星際遊戲場及大漢溪左岸台65橋下遊戲場。

其中，新北大都會公園溜滑梯主題樂園將打造成長800公尺、設置25座溜滑梯及74座遊具，完工後將成為全台最長的堤坡滑道。

另外，新北市農業局長李玟則表示，目前新北有14座共融公園，而每1萬名12歲以下孩童可享有1.4座的特色公園，今年4月起盤點各區需求即納入公民參與後，預計今年底完成18處共融公園，未來每萬名孩童將能享有1.72座特色公園。

高管處表示，過去橋梁下廣場空間多以制式遊具及體健設施為主，缺乏開闊且具趣味性的空間，提供孩童盡情玩樂。這次打早的鴨鴨遊戲場設置，除了有鴨鴨兒童溜滑梯遊戲場外，還有體健設施區、自行車躍動場、主題地景藝術等，透過多變的主題遊戲設施，讓家長與孩童能夠擁有美好記憶的互動時光。

新北市高管處在三重鴨鴨公園旁打造新北第14處特色共融遊戲場「鴨鴨遊戲場」。記者胡...
新北市高管處在三重鴨鴨公園旁打造新北第14處特色共融遊戲場「鴨鴨遊戲場」。記者胡瑞玲／攝影
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新北市高管處在三重鴨鴨公園旁打造新北第14處特色共融遊戲場「鴨鴨遊戲場」。記者胡...
新北市高管處在三重鴨鴨公園旁打造新北第14處特色共融遊戲場「鴨鴨遊戲場」。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今前往三重鴨鴨遊樂場勘查。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往三重鴨鴨遊樂場勘查。記者胡瑞玲／攝影
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新北市高管處在三重鴨鴨公園旁打造新北第14處特色共融遊戲場「鴨鴨遊戲場」。記者胡...
新北市高管處在三重鴨鴨公園旁打造新北第14處特色共融遊戲場「鴨鴨遊戲場」。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今前往三重鴨鴨遊樂場勘查。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往三重鴨鴨遊樂場勘查。記者胡瑞玲／攝影
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溜滑梯

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