小黃怠速廢氣漫教室 師生吸毒氣上課盼儘速改善

新北市交通局在永和區永平高中一旁的仁愛路上設立專供計程車停等的停車格，但因夏日炎熱，計程車常會怠速停等，加上部分司機有抽菸的習慣，車輛廢氣、二手菸常飄進高中二樓教室內，燻得師生受不了，莘莘學子就這樣淪為「人體空氣清淨機」，邊上課邊吸車輛廢氣。

永平高中旁的仁愛路上，交通局日前設立了計程車專用停車位，提供計程車司機停放車輛等客。沒想到，天氣炎熱時，計程車司機常在車上怠速等待接客，車輛廢氣就這樣飄進一旁高中的二樓教室。

由於現行的法令「汽車停車怠速管理辦法」中第四條第四項明列出「計程車於排班候客時，駕駛未離開駕駛座之汽車」，計程車停等專用停車格怠速等候客人是合法的，校方接獲師生與家長反應後，盼有關單位是否能將計程車停車格另移他處。

記者實地勘查，發現該計程車停車格就設在在學校旁邊，另一邊是公園，但該處沒有商場也沒有捷運站，路過人潮稀少，甚至有計程車會因停不下停車格內，而停放到後方紅線上，擋住學校停車場的出入口，為何在此處設立計程車停車格令人不解。

在附近跑車的資深計程車司機則表示，此地停車格已設立許久，當初是為了方便計程車司機停車休息，考量到另一側就是仁愛公園，裡面有公廁方便司機上廁所，才會設立在此，但平日除了永平高中段考結束後有學生會招攬計程車前往捷運站外，此處確實沒有什麼乘客潮，計程車司機多半都是在此休憩。

交通局回覆，此專供計程車停車的停車格已設立許久，當初設立的原因還要再查，針對高中師生的反應，交通局會儘快會同有關單位前往勘查，並了解附近是否有其他可供計程車停車休息的地點，讓師生可以不用再吸廢氣，計程車司機也有休憩的空間。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康