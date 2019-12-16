民進黨立委選戰 卓榮泰：最後幾周他會全力回防北市

2020大選倒數階段，有媒體公布最新民調，台北市立委第一、二、三、四選區呈現拉鋸戰，民進黨主席卓榮泰今天下午陪同民進黨立委候選人何志偉掃街，指守住「衛冕區」是第一要務，而第四選區高嘉瑜的領先或當選，這是在基本設定當中，他不敢評估北市「坐四望五」，但未來最後幾個禮拜，他個人會全力回防台北市。

卓榮泰表示，無論那個選區是樂觀或艱困，一有空擋他就會去，絕不放棄一分一秒在所有選區的努力工作，像是何志偉的第二選區戰況，市黨部評估應當樂觀，但何志偉只要安排行程，他就排開其他行程到場。

對於選況是否樂觀，何志偉表示，民主國家是一票一票投出來的，他不喊口號、要做出口碑，一步一腳印，期待選民明年1月11日出來投票，才有機會把台灣保護好。

被問台北市第一選區的吳思瑤選況，卓榮泰表示，吳思瑤跟何志偉屬於「衛冕區」，是他守住的第一要務，黨內持續關注吳思瑤的選區，即便比較多人參選，會比較複雜，但正朝向單純化前進，取得優勢時間已經到了，也希望在地議員能夠團結，替立委候選人著把勁。

媒體詢問，最新民調顯示台北市第四選區的高嘉瑜已領先，卓榮泰則說，這純粹是參考，但一樣單純化，過去參選人沒有參選，很多力量會結在一起，且高嘉瑜本身有相當支持跟力量，「她的領先或當選，這是基本設定當中」，但不能放棄跟放鬆。