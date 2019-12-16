親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

宜蘭地震中部以北幾乎有感 氣象局：不排除3天內有3.0餘震

民進黨立委選戰 卓榮泰：最後幾周他會全力回防北市

2019-12-16 19:38聯合報 記者張世杰／台北即時報導

2020大選倒數階段，有媒體公布最新民調，台北市立委第一、二、三、四選區呈現拉鋸戰，民進黨主席卓榮泰今天下午陪同民進黨立委候選人何志偉掃街，指守住「衛冕區」是第一要務，而第四選區高嘉瑜的領先或當選，這是在基本設定當中，他不敢評估北市「坐四望五」，但未來最後幾個禮拜，他個人會全力回防台北市。

卓榮泰表示，無論那個選區是樂觀或艱困，一有空擋他就會去，絕不放棄一分一秒在所有選區的努力工作，像是何志偉的第二選區戰況，市黨部評估應當樂觀，但何志偉只要安排行程，他就排開其他行程到場。

對於選況是否樂觀，何志偉表示，民主國家是一票一票投出來的，他不喊口號、要做出口碑，一步一腳印，期待選民明年1月11日出來投票，才有機會把台灣保護好。

被問台北市第一選區的吳思瑤選況，卓榮泰表示，吳思瑤跟何志偉屬於「衛冕區」，是他守住的第一要務，黨內持續關注吳思瑤的選區，即便比較多人參選，會比較複雜，但正朝向單純化前進，取得優勢時間已經到了，也希望在地議員能夠團結，替立委候選人著把勁。

媒體詢問，最新民調顯示台北市第四選區的高嘉瑜已領先，卓榮泰則說，這純粹是參考，但一樣單純化，過去參選人沒有參選，很多力量會結在一起，且高嘉瑜本身有相當支持跟力量，「她的領先或當選，這是基本設定當中」，但不能放棄跟放鬆。

至於民進黨在台北市是否「坐四望五」？卓榮泰表示，他現在不做這樣評估，但台北市過去有陳水扁執政經驗，這次又有優秀團隊，包括現任強者、強勁新秀、資深議員，這三者合作對他是很大考驗，未來最後幾個禮拜，他個人會全力回防台北市。

民進黨主席卓榮泰今天下午陪同台北市第二選區的民進黨立委候選人何志偉掃街。圖／何志...
民進黨主席卓榮泰今天下午陪同台北市第二選區的民進黨立委候選人何志偉掃街。圖／何志偉競選團隊提供
分享

北市何志偉卓榮泰2020選舉2020選舉台北市立委

延伸閱讀

選戰倒數 卓榮泰：全力回防台北市

波特王事件 卓榮泰：台灣與中國的民主層次不一...

台北南港生技園區動土 柯文哲與高嘉瑜同框

站台力挺羅致政 卓榮泰：黨給的重要責任是對付...

相關新聞

驚呆！ 53歲美魔女 新北元旦夜開秀

2019-12-16 12:16

「新北耶誕城」變「新北災難城」？民眾搶過馬路仆街

2019-12-16 14:17

憂環狀線通車周邊道路塞 23條路段納交通敏感地區監控

2019-12-16 13:19

遭北市點名自動續約爭議最多 遭點名媒體：已善盡告知

2019-12-16 20:34

小孩玩瘋 三重多一個3.5公尺高巨型鴨鴨溜滑梯

2019-12-16 20:27

小黃怠速廢氣漫教室 師生吸毒氣上課盼儘速改善

2019-12-16 19:39

新店央北森林步道生態豐 都市中享受芬多精

2019-12-16 18:51

萬里龜吼漁港無ATM 民怨領錢要開車

2019-12-16 18:50

石門共餐點設備齊全 長輩煮飯、泡茶好方便

2019-12-16 18:48

貢寮行政大樓開工 「GL」外觀有在地特色

2019-12-16 18:48

菁桐老街出現薑餅屋 回收物打造耶誕風

2019-12-16 18:47

三重造勢不怕韓粉再踩爛草地？ 侯友宜：依規定辦理

2019-12-16 18:04

林郁方賭說謊退選 林昶佐：你是忘記了還是害怕想起

2019-12-16 18:01

國1汐止增南向匝道今獲政院核定 砸4.9億可省20分鐘

2019-12-16 17:58

自來水加壓站長年故障就斷水 蘇巧慧會勘解決民生用水

2019-12-16 15:24

打造1300坪全新貢寮行政中心 2年後市民就能使用

2019-12-16 14:40

募5千萬興建新家園 新北泰山奇蹟之家將創更大奇蹟

2019-12-16 13:18

買新房要小心 台南鐵腕拆除透天厝車庫違建

2019-12-16 13:09

平溪區換上新式門牌 融入天燈圖案遊客居民都說讚

2019-12-16 12:56

台北南港生技園區動土 柯文哲與高嘉瑜同框

2019-12-16 12:14

里長大小聲／光田里蓋停車場 吳勝文很期待

2019-12-16 00:42

杜絕惡視力 協會為弱勢配眼鏡

2019-12-16 00:36

里長大小聲／景美市場垃圾占道飄臭 劉竹英：亟待改善

2019-12-15 23:50

防生憾事 遛狗未牽繩 北市取締30件

2019-12-15 23:47

北市河濱自行車租借站 今起休5天

2019-12-15 23:45

北五堵建交流道接新台五線 新北、基隆副市長今二會

2019-12-15 23:33

造勢晚會呂孫綾喊 選錯人台灣就被賣掉

2019-12-15 21:29

不當敗選者聯盟 陳其邁喊「光復高雄」

2019-12-15 21:27

蘇貞昌賴清德雙院長同台 輔選吳秉叡

2019-12-15 20:57

站台力挺羅致政 卓榮泰：黨給的重要責任是對付吳斯懷

2019-12-15 20:15

李俊俋評呂孫綾 學習力好就像「海綿寶寶」

2019-12-15 19:47

羅智強倡議地方公民投票自治條例 明與議長開記者會

2019-12-15 18:08

不只是孩子王 焦糖化身市場人氣王汐止輔選賴品妤

2019-12-15 17:44

謝俊州站台挺陳明義 柯文哲：個人交情可不穿背心才好

2019-12-15 17:35

林佳龍站台林淑芬 宣布五泰輕軌儘速核定動工

2019-12-15 17:21

新北寒假育樂營18日報名 7大類400班任挑選

2019-12-15 15:51

台灣近視人口比例全球第一 這群人為上百弱勢童配眼鏡

2019-12-15 15:12
看更多

熱門文章

買新房要小心 台南鐵腕拆除透天厝車庫違建

2019-12-16 13:09

捷運綠線延伸彰化被退 中市府：關鍵時刻被突襲難接受

2019-12-15 21:56

台中市十大伴手禮揭曉 黑沃黑旋風冰淇淋禮盒獲首獎

2019-12-16 08:44

驚呆！ 53歲美魔女 新北元旦夜開秀

2019-12-16 12:16

魯明哲邀馬英九逛中壢夜市 年輕女生高喊：馬英九好帥

2019-12-15 22:51

中捷綠線延伸彰化遭退 交部：與台鐵客源重疊

2019-12-15 21:01

「新北耶誕城」變「新北災難城」？民眾搶過馬路仆街

2019-12-16 14:17

被綠營稱「閨密小妹」 高市文化局機要接觀光局主秘挨批

2019-12-16 14:34

跨年晚會 台中3場 南投雙主場

2019-12-15 23:46

全台第三 雲林縣宣布補助人工生殖費用2萬元

2019-12-16 11:37

蘇貞昌賴清德雙院長同台 輔選吳秉叡

2019-12-15 20:57

造勢晚會呂孫綾喊 選錯人台灣就被賣掉

2019-12-15 21:29

綠指觀光局主秘是夫人閨密 藍營：用學經歷還狠甩前朝

2019-12-16 17:47

中捷延伸彰化被退件 中市府：交通部「卡」中台灣發展

2019-12-16 15:45

基層警鬧「背心荒」 高市警局：尺寸都可彈性調整

2019-12-16 17:51

一劑難求？ 桃園：公費流感疫苗無虞

2019-12-15 23:14

左翼聯盟高雄橋頭拉起大幅布條 複刻40年前橋頭事件

2019-12-16 11:27

環評加速 盧秀燕：東豐快任內動工

2019-12-15 23:33

台61線新豐鳳鼻北端竹1路口封閉 民眾抗議今暫喊卡

2019-12-16 13:26

國道1號汐五-五楊南下 闢建楊梅休息站

2019-12-15 23:40

奇美博物館慶耶誕 萬人化裝舞會周六日登場

2019-12-16 09:19

購置23輛消防新車 花蓮啟用東部最高52公尺雲梯車

2019-12-16 13:59

台北南港生技園區動土 柯文哲與高嘉瑜同框

2019-12-16 12:14

伍麗華競總成立 潘孟安：常被她嚇到心臟麻痺

2019-12-15 22:05

桃園捷運施工店家生意變差？ 捷工局：明年1月開說明會

2019-12-16 12:49

憂環狀線通車周邊道路塞 23條路段納交通敏感地區監控

2019-12-16 13:19

馬英九輔選陳學聖夜市拜票 品嘗美食讚好吃

2019-12-15 22:04

防生憾事 遛狗未牽繩 北市取締30件

2019-12-15 23:47

宜蘭4級地震搖晃不已 民眾吃完飯嚇到奪門而出

2019-12-16 19:53

影／中部首輛！聯聚建設捐加護型救護車給童綜合醫院

2019-12-16 12:14

老農謝美國連奪台日稻米賽大獎 一期作21噸白米賣光光

2019-12-16 18:13

影／勞工夜市上百名攤商怒吼 警方大陣仗因應

2019-12-16 16:54

黃敏惠不滿大南方計畫無嘉市 蔡英文嘉市競總：從來沒有遺忘

2019-12-16 00:11

ECFA明年到期自動失效？ 屏東石斑魚養殖戶心情沉重

2019-12-16 20:25

國1汐止增南向匝道今獲政院核定 砸4.9億可省20分鐘

2019-12-16 17:58

為高雄爭取3千億元建設 陳建仁讚賴瑞隆「有夠厲害」

2019-12-15 21:28

屏東2選區蘇震清會勘枋寮橋 周佳琪、鄭朝明街頭拜票

2019-12-16 15:30

柑橘寒害惹爭議 林國慶被批造謠

2019-12-16 17:26

新北基隆合作延伸到海上 潮境大海灣將共同治理

2019-12-16 16:21

館中94名學生獲客語認證 鄉長獎勵每人300元

2019-12-16 09:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top