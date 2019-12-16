林郁方賭說謊退選 林昶佐：你是忘記了還是害怕想起

北市立委第五選區（萬華、中正區）激戰，國民黨候選人林郁方今天針對立委林昶佐近來批評他出席質詢率低提出要跟林昶佐賭「說謊的退選」；對此，林昶佐回應，他對林郁方的質疑都是有憑有據。聯合報系資料照／記者翁浩然攝影 分享 facebook 北市立委第五選區（萬華、中正區）激戰，國民黨候選人林郁方今天針對立委林昶佐近來批評他出席質詢率低提出要跟林昶佐賭「說謊的退選」；對此，林昶佐回應，他對林郁方的質疑都是有憑有據；他要請問林郁方「你是忘記了，還是害怕想起來？」

林昶佐表示，林郁方不要自己不敢面對過去問政怠忽職守的事實，就瞎扯、侮辱對手的家人；林郁方自稱吳斯懷影響不了林郁方，但是林郁方過去包庇「吳斯懷們」、現在又縱容吳斯懷來影響國安卻是千真萬確的事，從立法院公報就可以查閱得到，林郁方過去從來沒有修法處理退將參加中共慶典的問題，而是留到林昶佐上任後才和外交國防委員會的王定宇、羅致政等人聯手修法，今年終於再也沒有「吳斯懷們」去參加中共慶典，到底是誰在包庇、縱容吳斯懷，事實很清楚。

林昶佐解釋，他母親過去為了協助在中國的台商朋友，才會去考取中國會計師執照，一點政治影響力都沒有；林郁方和吳斯懷則都有相同理念、代表國民黨參選立委，林郁方如果真的要切割吳斯懷，宣稱「兩個人是獨立的個體」，建議林郁方去呼籲黨中央馬上把吳斯懷移出不分區名單。

林昶佐也說，林郁方在立法院不認真問政、在地方的服務也付之闕如，到了選舉就開始侮辱他的家人、說他當立委還搞大港開唱，但這些都是四年前就回應過的不實抹黑，他自從擔任立委後，就退出大港開唱的團隊，這也是早就回應過，也有公開的財產申報可以查閱，林郁方的批評根本昧於事實、打泥巴戰。

林昶佐強調，他對林郁方的質疑都是有憑有據，林郁方的質詢率低，甚至有一個會期，在所屬委員會總共26次質詢只質詢4次，請問這樣的質詢率算起來是不是15%？林郁方曾經有十個會期都沒有法律提案，一個會期就是半年，請問十個會期合計，是不是5年沒提案？他要請問林郁方，「你是忘記了，還是害怕想起來？」更別提林郁方口口聲聲說關心都更、托育，結果任內去都更審議的次數是0次、為托育政策質詢發言的次數也是0次。

林昶佐說，公民監督國會聯盟是目前最老字號的國會評鑑團體，針對出席、質詢、提案的數量進行統計，有或沒有非常明確，「就像國民黨也有人拿到優秀立委獎」，反觀林郁方當年被評為最後一名的「待觀察立委」，還說要提告，最後可能擔心被法院認證最後一名，才不了了之；而林郁方才說自己變成熟，結果一心虛又開始扯東扯西、氣急敗壞，四年前說要對賭全家死光，這次換成退出選舉，請林郁方坦誠面對過去不夠認真的事實，以免身上背太多毒誓。