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萬里龜吼漁港無ATM 民怨領錢要開車

2019-12-16 18:50觀天下 記者廖品涵／萬里報導

萬里區龜吼漁港附近要找一台自動櫃員機ATM提款，就要開車去跑到野柳，因此市議員張...
萬里區龜吼漁港附近要找一台自動櫃員機ATM提款，就要開車去跑到野柳，因此市議員張錦豪督促ATM設施要盡快設立。 圖／紅樹林有線電視提供
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萬里龜吼漁港附近，除了有漁夫市集，海鮮餐廳更是林立，不過大部分的店家都是現金交易，但需要找一台自動櫃員機ATM提款最近就要開車去跑到野柳，因此地方爭取在龜吼漁港設立ATM提款禨，今(16)日市議員張錦豪也前往場地視察，督促ATM設施要盡快設立。

市議員張錦豪表示，從年初開始至今經歷四次會勘，ATM的設置單位的中華郵政希望設備能夠在具有保護性的空間，加上能夠搭配無障礙空間與智能郵箱i郵箱的設置，終於在龜吼停車場旁，找到由北觀處建造的綠建築，目前規劃為公廁與停車場廠商倉庫，未來將會活化倉庫部分作為ATM的設置據點。

ATM工程廠商說，考量工程法規，未來這處設置的ATM據點，外觀都不會有所改變，也考量到無障礙空間的需求，也會在門口門檻處增設一處無障礙斜坡，若是空間足夠，也期待能夠增設更多的郵政智能服務，讓據點不只是領錢，要寄信也很便利。

要在龜吼漁港找位置設立ATM相當不易，不但土地問題要克服，距離熱鬧的港區也不能太遠，加上還要考量足夠的安全性需要有遮風避雨的建築體空間，好在最後在市議員張錦豪多方協調下，龜吼停車場的經營廠商願意提供倉庫空間活化讓服務升級，藉此也達成敦親睦鄰的目標，期待有了ATM的設置，為龜吼漁港的商家與消費者增添便利性，也讓龜吼的經濟更繁榮。

龜吼漁港萬里

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