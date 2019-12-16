貢寮行政大樓開工 「GL」外觀有在地特色

貢寮行政大樓舉行動土典禮，用「貢寮」的羅馬拼音縮寫「GL」做外觀設計，呈現在地特色。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 貢寮區公所自民國46年建造，沒有無障礙設施，建築本體也有多處漏水情形，為提升服務品質，選在貢寮區環保公園內蓋設全新的貢寮行政大樓，今(16)日舉行動土典禮，設計理念用「貢寮」的羅馬拼音縮寫「GL」做外觀設計，呈現在地特色，同時整合公所、戶政、清潔隊，讓民眾洽公更方便。

貢寮區長施玉祥表示，目前已有六十多年歷史的貢寮區公所，蓋在山坡地旁，採用舊式的磚造加強施工方式，屋齡老舊且超出使用年限，走到靠山坡一側的檔案室，不僅有漏水痕跡，物品也容易發霉，好在未來將建設全新的行政大樓，用更好的辦公環境服務在地居民，非常感謝新北市府照顧到偏鄉地區的需要。

動工地址選在公所現址的對岸，台二丙公路旁的環保公園內，今天上午舉行了動土典禮，新北市副市長陳純敬及各局長、議員、地方仕紳皆出席與會，在貢中太鼓及新住民協會表演後，公佈行政大樓設計圖，將用貢寮的羅馬拼音縮寫「GL」設計建物，以外觀呈現在地特色。

新北市副市長陳純敬表示，建築設計除了利用「GL」英文字母設計外觀，還搭配一旁的山勢做斜屋頂，讓好山好水的貢寮增添建築美感，規劃上，一樓為停車空間，而與台二丙線路面同高的二樓以上為辦公區。

新北市議員林裔綺表示，未來將整合區公所、戶政事務所及清潔隊於行政大樓二樓以上做辦公，民眾也能減少奔波的麻煩，而瑞芳地區農會也預計響應行政中心搬遷，等落成後將來到長泰路為民眾服務，將來台二丙線旁將創造地方新的生活圈，行政大樓預計110年7月完工，期盼用更大空間、優良的設備，提升民眾洽公的品質。