打造1300坪全新貢寮行政中心 2年後市民就能使用

為改善貢寮區公所建築物結構安全及房屋老化問題，並整合當地各機關分散的情形，新北市工務局與貢寮區公所、戶政事務所貢寮分所及清潔隊等單位合作，在貢寮環保公園興建貢寮行政大樓，今天開工，預計2021年7月完工。

工務局新工處指出，現有區公所為1957年建造，至今已有60年歷史，早年蓋在山坡地旁，採用舊式磚造方式進行施工，雖歷經多次結構加強補救，但屋齡老舊仍有漏水、超出使用年限的安全問題。

另，公所近年人員增加，現有的辦公環境變得更加狹小，加上地方反應盼能協助新建新大樓，因此，在市府及地方政府的努力下，決定在貢寮環保公園興建新的貢寮行政大樓。

新建的貢寮行政大樓將為地上4層、約有1300坪的綜合行政大樓，未來區公所、戶政事務所、清潔隊等單位也將進駐，1樓提供20台機車、40汽車停車格，預計2021年7月完工。

考量到不同單位的使用需求，如星期六戶所及清潔隊皆須辦公值勤，因此設置分開的出入口，顧及管理及使用的便利性。

此外，因舊有貢寮公所缺少市民集會場所，新的行政大樓將規畫大禮堂、災難緊急應變中心思想等空間。而大樓環境景觀則以綠美化手法融入在地環境，延伸環保公園的綠意。

新北市副市長陳純敬表示，貢寮行政大樓落成後，不僅能改善現有辦公空間狹小老舊問題，也為地方注入新的活力。

新工處表示，新建行政大樓以多元使用及展現地方特色為目標，提供居民簡便、嶄新、舒適的公共服務品質，預計將成為在地居民新的生活圈，共創地方繁榮發展。

新北市將打造新的貢寮行政綜合中心，預計2021年7月完工。圖／新北市工務局提供 分享 facebook

新北市將打造新的貢寮行政綜合中心，預計2021年7月完工。圖／新北市工務局提供 分享 facebook