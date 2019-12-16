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又一個總經理被職場霸凌？亞航前總座遭降職當警衛

「新北耶誕城」變「新北災難城」？民眾搶過馬路仆街

2019-12-16 14:17聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北耶誕城昨天請到歌手鄧紫棋擔任演唱會嘉賓，吸引數十萬人到場觀看，警方為維護民眾安全，動員上百警力到場維護秩序，雖有零星案件發生，但整場活動最後還是圓滿結束。

新北耶誕城舉辦至今已經9年，是新北市每年最盛大的節慶活動，除浪漫燈光布置吸引可打卡拍照，巨星演唱會更是活動的重頭戲，朝聖人潮數以萬計，但也因為人潮龐大，周邊交通容易堵塞，板橋車站也曾發生電扶梯故障傷人事故，網路評論兩極。

有民眾表示，昨天從外地回板橋，完全不敢走快速道路，但走平面也一樣慢，平常10分鐘的車程，每到這個時候就得開上30分鐘，板橋每年到了這個時候交通就大打結，交通彷彿進入黑暗朝，乾脆改名叫「新北黑暗城」算了；但是，也有一派網友支持活動續辦，指活動不但帶動地方發展，還能就近觀賞，何樂不為。

另外，有網友在臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」PO出一段影片，影片中有大批民眾奔跑搶過馬路，還有人因為重心不穩跌坐馬路中間。PO文者表示影片是15日新北歡樂耶誕城的散場人群，但由於畫面太嚇人，有留言者直呼「不說還以為是恐攻在逃跑勒」，更有人調侃是「新北災難城」，不過也有人幫忙緩頰稱「台北市跨年也差不多這種情景」。

負責耶誕城周邊秩序維護的海山分局表示，民眾拍到的畫面正值活動剛結束，由於會場人潮眾多，所以分局在周邊重要路口都有編配警力進行疏導，勤務持續至深夜才結束。

新北耶誕城昨天請到歌手鄧紫棋擔任演唱會嘉賓，吸引數十萬人到場觀看，動員上百警力到...
新北耶誕城昨天請到歌手鄧紫棋擔任演唱會嘉賓，吸引數十萬人到場觀看，動員上百警力到場維護秩序，雖有零星案件發生，但整場活動還是圓滿結束。 本報資料照片
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