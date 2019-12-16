憂環狀線通車周邊道路塞 23條路段納交通敏感地區監控
為因應捷運環狀線第一階段即將通車，全線長15.4公里、行經14座車站，橫跨新店、中和、板橋及新莊，新北市交通順暢小組整理，出入口周邊共23條路段，納入交通敏感地區應變計畫，進行半年監控，如果發生交通事件，將啟動應變機制，並由警察局快速到位處理，減少對交通的影響。
新北市交通局交通安全科長林昭賢表示，捷運環狀線橫跨新店、中和、板橋及新莊，且各站出入口周邊道路復舊時，均以人本設計規畫配置，站體周邊增設或調整公車停靠區、YouBike、計程車排班區及臨時停車區，且考量通車初期因用路人不熟悉路況，恐造成各站出入口周邊主要道路壅塞。
因此交通順暢小組，整理出站體周邊主要路段，包括板橋站周邊縣民大道二段、文化路一段（漢生東路-民權路）、新站路（縣民大道-文化路一段）；新埔民生站周邊民生路二段（萬板路-四維路128巷）、文化路（陽明街-莒光路）等23條路段，納入交通敏感地區緊急應變計畫，監控半年，如果發生交通事件，將啟動應變機制，並由警察局快速到位處理，減少對交通影響。
林昭賢也說，警察局也因應捷運環狀線啟用，提前召集所屬各分局於轄內捷運環狀線各站辦理「快速到位」交通演練，藉由演練讓員警熟稔事故處理程序及交通疏導重點，即時有效排除交通壅塞狀況，恢復現場交通順暢。
林昭賢表示，新北市長侯友宜也指示順暢小組滾動式檢討及落實與鄰近縣市溝通協調，降低交通事件對跨市交通的影響，經檢討鶯歌區與桃園市銜接的福德一路有捷運三鶯線施工，且周邊替代道路皆為小巷道，因此也將福德一路納入敏感地區緊急應變計畫監控，提升交通事故緊急狀況排除效率，以紓解道路壅塞情形。
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