憂環狀線通車周邊道路塞 23條路段納交通敏感地區監控

為因應捷運環狀線第一階段即將通車，全線長15.4公里、行經14座車站，橫跨新店、中和、板橋及新莊，新北市交通順暢小組整理，出入口周邊共23條路段，納入交通敏感地區應變計畫，進行半年監控，如果發生交通事件，將啟動應變機制，並由警察局快速到位處理，減少對交通的影響。

新北市交通局交通安全科長林昭賢表示，捷運環狀線橫跨新店、中和、板橋及新莊，且各站出入口周邊道路復舊時，均以人本設計規畫配置，站體周邊增設或調整公車停靠區、YouBike、計程車排班區及臨時停車區，且考量通車初期因用路人不熟悉路況，恐造成各站出入口周邊主要道路壅塞。

因此交通順暢小組，整理出站體周邊主要路段，包括板橋站周邊縣民大道二段、文化路一段（漢生東路-民權路）、新站路（縣民大道-文化路一段）；新埔民生站周邊民生路二段（萬板路-四維路128巷）、文化路（陽明街-莒光路）等23條路段，納入交通敏感地區緊急應變計畫，監控半年，如果發生交通事件，將啟動應變機制，並由警察局快速到位處理，減少對交通影響。

林昭賢也說，警察局也因應捷運環狀線啟用，提前召集所屬各分局於轄內捷運環狀線各站辦理「快速到位」交通演練，藉由演練讓員警熟稔事故處理程序及交通疏導重點，即時有效排除交通壅塞狀況，恢復現場交通順暢。