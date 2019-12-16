平溪區換上新式門牌 融入天燈圖案遊客居民都說讚

新北市平溪區今開始復工貼掛新市門牌，預計貼掛2079面門牌，首面新式門牌貼掛在平溪里辦公室處，里長林慶賢表示，新式門牌結合當地特色，不但有天燈圖案展現平溪意象，加大的號碼字體也十分好辨識。

林慶賢說，平溪是著名的觀光景點，因此，容易辨識的門牌對觀光客非常重要，舊的門牌用了20幾年，有些已經褪色掉漆。這次換上新的門牌，除了更符合觀光客及用路人的需求，也將天燈放進新式門牌中，連結在地情感並祈願平安、幸福。

新北市新式門牌在今年3月換發時引發辨識度不足等爭議，市府踩煞車回收7000張，考慮到民眾的聲音，並尊重原有設計理念，將門牌改回原有的藍綠顏色並放大字體，增加辨識度。

新式門牌12月重新上路換發，新北市民政局也在換發新式門牌地區召開門牌貼掛行前注意事項說明會，針對門牌掛貼問題做溝通。民政局表示，這次新式門牌復工，除可解決原有門牌老舊、模糊不清問題之外，也將讓市容煥然一新。

此外，也提醒民眾，在拆除舊門牌時須將殘膠清除乾淨，再貼上新式門牌，戶所也會做好住戶及掛貼人員的溝通訓練，讓新式門牌的貼掛品質達到最好。