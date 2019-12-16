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驚呆！ 53歲美魔女 新北元旦夜開秀

2019-12-16 12:16聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北觀旅局將在2020年元旦夜舉辦「新北歌廳秀」，歌廳秀五虎將白冰冰、陽帆、沈文程、張秀卿、葉啟田率隊表演，53歲的美魔女談詩玲也會登台演出，甚至會透露保養秘訣，陽帆也說，搞不好陽婆婆會重現在歌廳秀。

新北觀旅局指出，歌廳秀是台灣早期特有的娛樂文化，當時台灣正處經濟起飛，人民記憶就是「日子在甘苦，也要歡喜過」，因此歌廳秀透過主持人、藝人說說唱唱，逗樂台下觀眾。

白冰冰說，歌廳秀處於70年代台灣經濟最好時代，當時2千元票價宛如現在2萬元，不過當時觀眾願意掏錢買票進場支持，這次新北元旦夜「新北歌廳秀」完全免費，並備有1千張椅子，歡迎大家「吃飽趁早」來佔位。

觀旅局說，2020年元旦日晚上6點半至9點，將於新北市民廣場舉辦新北歌廳秀，除了五虎將外，還有喬幼、蔡義德、吳欣達、司馬玉嬌、曾治豪、台一線、李雅婷、模仿達人楊哲、阿標、方順吉、蔡宜汝等人演出。

白冰冰指出，現在不論選總統、立法委員都開給長輩很多政見支票，但老人的育樂卻被忽略，跨年夜全台各地都是年輕人參加的演唱會，今年新北市府想到，給長輩一起同樂的活動，也讓年輕人了解歌廳秀。

觀旅局張其強說，不分本土、老中輕的藝人，短時間內組成並以歌廳秀方式演出，也希望2020年的第一天晚上，所有人帶著長輩、家人，來懷念當年台灣經濟起飛的歌廳秀盛況。

新北觀旅局將在2020年元旦夜舉辦「新北歌廳秀」，歌廳秀五虎將白冰冰、陽帆、沈文...
新北觀旅局將在2020年元旦夜舉辦「新北歌廳秀」，歌廳秀五虎將白冰冰、陽帆、沈文程、張秀卿、葉啟田率隊表演，53歲的美魔女談詩玲也會登台演出。記者王敏旭／攝影
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新北觀旅局將在2020年元旦夜舉辦「新北歌廳秀」，53歲的美魔女談詩玲也會登台演...
新北觀旅局將在2020年元旦夜舉辦「新北歌廳秀」，53歲的美魔女談詩玲也會登台演出，甚至會透露保養秘訣。記者王敏旭／攝影
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