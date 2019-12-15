不當敗選者聯盟 陳其邁喊「光復高雄」

行政院副院長陳其邁今晚間為民進黨立委呂孫綾站台，陳其邁說，去年選舉他跟蘇貞昌都落選，被稱為「敗選者聯盟」，還被國民黨做樸克牌，蘇貞昌是黑桃A，他是愛心A，明年的選舉他一定會顧好高雄、光復高雄、保護台灣。

陳其邁說，他跟呂孫綾年紀看起來差不多，但他30歲當選立委、34歲當黨團幹事長，就跟呂孫綾現在差不多，他過去在立法院跟呂孫綾共事3年，剛開始質詢的時候很緊張，他30歲的時候也是，人家都說「我跟你爸爸很好」。

陳其邁指出，呂孫綾在立院沒有給林口漏氣，通過國防發展產業條例，不懂就問、助理被操，官員不要被外表年紀騙了，呂問的時候都挖洞給他們跳，他拍胸脯保證，一定挺「姊妹」，不用懷疑、勇敢蓋下這票。

陳其邁也說，林口社會住宅在台北市算「豪宅」，要不又是有「媽媽心情」的蔡英文總統，以及這麼孝順的後輩呂孫綾，豪宅變社宅實在不簡單，連他也想住進來，但他沒有資格且心繫高雄。

陳其邁還說，有外國記者剛從香港到台灣來訪問他，看到反送中的民主運動、警察打死人、一國兩制跳票，很擔心台灣狀況比香港嚴重，中國滲透更深入、台灣外交邦交一國一國殺掉，有人卻跑去中聯辦，總統選舉大家都在看。