余天三重後援總會成立 民進黨3大天王趕場相挺

民進黨立委候選人余天今晚於三重二二八和平公園舉辦「余天三重後援總會成立」造勢晚會，現場氣氛熱絡，大批支持者在活動開始前就將現場擠得水洩不通，此外，桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌及副總統候選人賴清德也出席相挺。

鄭文燦表示，三重是重要的選區，上次補選的時候，他是作為民進黨提名小組的召集人，他就跟余天說，這是上天安排，要讓你來承擔，若這席贏了，民進黨就能重新站起來，蔡英文的政策也才能繼續

若輸掉這席，民進黨就會從去年11月24日九合一大選開始走下坡，站不起來，余天當時就表示，若台灣需要他絕對願意來承擔。

余天是個非常努力的立委，在他任內為三重爭取很多地下停車場、推動都更、三重商工合併北科大及碧華國中遷校等都要靠余天來爭取。

蘇貞昌一上台就大吼「我是蘇貞昌」，台下民眾立刻就回喊「衝！衝！衝！」蘇說自己的身體休養後已經康復許多，儘管醫生說須多靜養，但心繫選情的他還是堅持出來輔選。

蘇表示，他之前是「全台最有名顏面神經麻痺的人」，但現在大家看我的臉還好嗎？支持者說很好，蘇笑說，還好我媽媽把我生得還不錯。

提到政策問題，蘇貞昌除了提到育兒、減稅、長照2.0、台商回流7000億外，也講到香港反送中議題、中國豬瘟問題台灣謹慎嚴防。講到美中貿易，蘇表示美中貿易大戰全國都淒慘，最煩惱的中國大陸在台灣旁邊，也害怕被踩，除了要好好閃躲外，也要看有沒有「甜頭」可以撿。

蘇說，「台灣這次可說是美中貿易戰最大贏家。」不只是台商回流，連外商都加碼投資，像是亞馬遜、微軟等都有投資，台積電也投資1兆5千億元，台灣經濟將會變得更好。

另外，蘇貞昌也說，未來總統蔡英文也將端出各種牛肉，如計程車司機及大客車司機舊車換新、農民買農藥及相關機具、長者住安養中心、家長買娃娃車等都有補助。

最後到場的賴清德除了再提提到育兒、減稅、長照2.0、台商回流7000億外，也講到香港反送中議題、中國豬瘟問題台灣謹慎嚴防外，也表示佛祖也支持3號，但台灣民主除了需要神明保佑，也需要大家用神聖選票來捍衛。