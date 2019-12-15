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蘇貞昌賴清德雙院長同台 輔選吳秉叡

2019-12-15 20:57聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

民進黨副總統候選賴清德、行政院長蘇貞昌今天同台輔選新北4選區立委吳秉叡，他們和桃園市長鄭文燦都為吳秉叡背書，肯定吳秉叡任職立委期間表現優異，值得選民付託，現場民眾擠爆活動現場，選區綠營議員和多名里長都到場相挺。

現場有小額募款箱，一名婦人打開皮包，只留下零錢，把紙鈔都掏出說「拿去，都支持你們」。服務人員連忙勸阻，表示心意到了就好，最後只收下1千元。

鄭文燦率先抵達，他說，當初在處理A7合宜宅廢水排放問題時，吳秉叡是最積極，新莊的進步，他在隔壁的桃園都感受的到。

蘇貞昌隨後到場表示，立法委員最重要的工作就是立法，吳秉叡就是法律專業，個性很認真，遇到對的事都會盡力完成，當初機場捷運噪音也是吳秉叡強力爭取增設隔音牆；國道五股交流道銜接，吳秉叡也始終關心，工期在他不斷協調下，從原本7年縮短到5年。

賴清德說，吳秉叡是立法院表現第一名立委，要知道立委是否認真，除選民知道，最清楚的就是行政院長，擔任行政院長期間，吳秉叡質詢遍及各面向，充分表現出專業。

吳秉叡則表示，民代每4年都要被選民打考績，他無論中央問政或地方服務都盡心盡力，期待能在鄉親心中留下不錯的成績，明年大選能把手上3張選票投給民進黨，讓民進黨繼續守護台灣。

民進黨副總統候選人賴清德（中）和行政院長蘇貞昌（左）到新北新莊為立委吳秉叡（右）...
民進黨副總統候選人賴清德（中）和行政院長蘇貞昌（左）到新北新莊為立委吳秉叡（右）輔選。記者施鴻基／攝影
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民進黨副總統候選人賴清德（左）和行政院長蘇貞昌（右）到新北新莊為立委吳秉叡（中）...
民進黨副總統候選人賴清德（左）和行政院長蘇貞昌（右）到新北新莊為立委吳秉叡（中）輔選。記者施鴻基／攝影
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吳秉叡民進黨賴清德2020選舉新北市立委2020選舉

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