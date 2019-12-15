親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

李俊俋評呂孫綾 學習力好就像「海綿寶寶」

2019-12-15 19:47聯合報 記者王敏旭／即時報導

民進黨新北第一選區立委候選人呂孫綾，今晚在林口成立蔡英文、呂孫綾林口聯合競選總部大會，不過該選區卻傳出政見抄襲風波，立委李俊俋說，就像看到韓國瑜每次講了一大堆，但落實方法完全都沒有，就跟去年的愛情摩天輪是一樣。

李俊俋今晚為呂孫綾站台，李俊俋說，立法院最年輕的呂孫綾，且學習力也是最快，就像他們開玩笑說像是海綿寶寶一樣，一直在吸收吸收，從最專業的國防委員會，到現在內政委員會，她就是不斷努力的吸收，這4年表現非常好。

李俊俋也指出，國民黨抄襲政見不是一天、兩天的事情，也不是一個候選人、兩個候選人，所以國民黨真正要做的事，把自己的政見拿出來，然後具體的告訴大家，這才是民主政治最重要的事情。

立委李俊俋說，立法院最年輕的呂孫綾，且學習力也是最快，就像他們開玩笑說像是海綿寶...
立委李俊俋說，立法院最年輕的呂孫綾，且學習力也是最快，就像他們開玩笑說像是海綿寶寶一樣，一直在吸收吸收。圖／報系資料照片
分享

李俊俋呂孫綾抄襲

延伸閱讀

綠：期待31日反滲透法、總預算都能完成

影／12月31日立院攻防 蔡英文：反滲透法一...

預告反滲透法年底過關 綠黨團：蔡總統沒有下指...

考試院被瘦身 李俊俋：不必大而無當的考試院

相關新聞

站台力挺羅致政 卓榮泰：黨給的重要責任是對付吳斯懷

2019-12-15 20:15

羅智強倡議地方公民投票自治條例 明與議長開記者會

2019-12-15 18:08

不只是孩子王 焦糖化身市場人氣王汐止輔選賴品妤

2019-12-15 17:44

謝俊州站台挺陳明義 柯文哲：個人交情可不穿背心才好

2019-12-15 17:35

林佳龍站台林淑芬 宣布五泰輕軌儘速核定動工

2019-12-15 17:21

新北寒假育樂營18日報名 7大類400班任挑選

2019-12-15 15:51

台灣近視人口比例全球第一 這群人為上百弱勢童配眼鏡

2019-12-15 15:12

離開賽場陷桃色風波 朱木炎現身中華盃跆拳道錦標賽

2019-12-15 13:49

毛孩未牽繩憾事多 動保處本月起加強假日稽查

2019-12-15 13:03

與金牌國手齊站 侯友宜不服輸：我路邊撿過鐵牌

2019-12-15 12:36

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕

2019-12-15 11:20

冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了

2019-12-15 07:39

全國精品金工賽 總獎金破20萬

2019-12-15 00:18

周六混台北東區 與寶可夢見面

2019-12-15 00:15

好心橘／園藝老闆陳丁發 熱心幫人修房子

2019-12-15 00:14

坪林品茶騎單車 盡覽北勢溪

2019-12-14 23:48

貓空​豐​茶祭 封茶遶境祈福

2019-12-14 23:44

新北耶誕城巨星演唱會塞爆 蕭敬騰壓軸

2019-12-14 23:41

新北環狀線年底通車出現變數 侯友宜：安全無虞下越快越好

2019-12-14 23:36

蔡沐霖騎單車掃街盼創「騎蹟」 鄭文燦籲票投雙蔡護台

2019-12-14 23:35

新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警

2019-12-14 21:27

冬至迎茶神 貓空豐茶祭20日登場

2019-12-14 17:16

疑遭性騷擾案市府不公開 黃瀞瑩：尊重

2019-12-14 16:46

陳建仁力挺 鄭宏輝提出「三要一不」科技政策

2019-12-14 16:38

去龜吼漁港不再塞塞塞 道路拓寬未來好開好停車

2019-12-14 16:32

北市府下周三前補資料 環狀線第一階段履勘時間仍未知

2019-12-14 14:37

免擔心！台北士林橋頭豬屍 經檢驗未感染非洲豬瘟

2019-12-14 14:36
看更多

熱門文章

暗黑停車場變人氣商場 基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎

2019-12-14 20:28

新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警

2019-12-14 21:27

金門議會搶綠地蓋大樓 上千民眾發起野餐表不滿

2019-12-15 18:34

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕

2019-12-15 11:20

戰機臨空呼嘯 航空模型嘉年華會苗栗天空好熱鬧

2019-12-15 11:52

烏金來了！漁會冠軍烏魚子也開賣

2019-12-14 22:25

冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了

2019-12-15 07:39

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

2019-12-15 17:19

竹市香山那魯灣公園廣場綠美化 阿美族頭目今送祝福

2019-12-15 14:01

影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚

2019-12-15 17:39

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

離開賽場陷桃色風波 朱木炎現身中華盃跆拳道錦標賽

2019-12-15 13:49

南迴公路拓寬 改23日全線通車

2019-12-15 00:00

影／南迴公路全線23日通車 蘇揆感性向無名英雄致謝

2019-12-15 10:34

海湧工作室被海巡感動 2個小時撿海廢近3噸

2019-12-15 17:20

打卡拍照絕佳景點 來坪林這3處騎單車還能拍美照

2019-12-15 03:47

謝俊州站台挺陳明義 柯文哲：個人交情可不穿背心才好

2019-12-15 17:35

陳其邁被問到罷韓成功會不會回鍋？ 他這麼回答

2019-12-15 19:33

跳脫藍綠 中國生產黨盧月香盼帶領金門人致富

2019-12-15 17:43

高雄反空汙大遊行5訴求 環保署上午先回應了

2019-12-15 10:31

台灣近視人口比例全球第一 這群人為上百弱勢童配眼鏡

2019-12-15 15:12

高雄反空汙遊行 民眾批：執政黨做一點就當200分

2019-12-15 17:32

基隆山藥大餐今晚登場席開百桌 10道創意料理好吃

2019-12-14 20:53

高雄反空汙遊行人數減 陳雄文：民眾應覺得空品改善

2019-12-15 17:47

鳳鼻隧道北路口 明起封閉

2019-12-15 00:00

反空汙大遊行 台電說明興達電廠20年來減排85%

2019-12-15 12:43

2019高雄反空汙大遊行登場 第三勢力候選人聲援

2019-12-15 15:12

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司澄清

2019-12-15 00:07

中女百歲 樂儀隊358名學姐重返17歲

2019-12-14 23:40

小港機場何去何從 選將攻防

2019-12-15 00:05

影／謝龍介在宜蘭也高喊「大義滅親」 立委選票不能分

2019-12-15 18:01

愛玩橘／從肉形石到烤蚵 嘉義不一樣了

2019-12-15 00:14

好消息！教育部補助6千萬興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園

2019-12-15 13:51

打破偏見盼社會重視 大學生辦「辦桌」邀街友圍爐

2019-12-15 16:45

后里柑橘損3分之1 製麵、榨汁求售

2019-12-14 23:55

蔡英文指陳秀寶與對手已五五波 「離選上只差一點」

2019-12-15 18:01

「真一中」爭霸 中一中1分險勝

2019-12-14 23:43

與金牌國手齊站 侯友宜不服輸：我路邊撿過鐵牌

2019-12-15 12:36

工作梯搭鵲橋 「最美女工頭」嫁了

2019-12-14 23:44

蔡沐霖騎單車掃街盼創「騎蹟」 鄭文燦籲票投雙蔡護台

2019-12-14 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top