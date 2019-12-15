李俊俋評呂孫綾 學習力好就像「海綿寶寶」

民進黨新北第一選區立委候選人呂孫綾，今晚在林口成立蔡英文、呂孫綾林口聯合競選總部大會，不過該選區卻傳出政見抄襲風波，立委李俊俋說，就像看到韓國瑜每次講了一大堆，但落實方法完全都沒有，就跟去年的愛情摩天輪是一樣。

李俊俋今晚為呂孫綾站台，李俊俋說，立法院最年輕的呂孫綾，且學習力也是最快，就像他們開玩笑說像是海綿寶寶一樣，一直在吸收吸收，從最專業的國防委員會，到現在內政委員會，她就是不斷努力的吸收，這4年表現非常好。