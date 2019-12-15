李俊俋評呂孫綾 學習力好就像「海綿寶寶」

相關新聞
站台力挺羅致政 卓榮泰：黨給的重要責任是對付吳斯懷2019-12-15 20:15
羅智強倡議地方公民投票自治條例 明與議長開記者會2019-12-15 18:08
不只是孩子王 焦糖化身市場人氣王汐止輔選賴品妤2019-12-15 17:44
謝俊州站台挺陳明義 柯文哲：個人交情可不穿背心才好2019-12-15 17:35
林佳龍站台林淑芬 宣布五泰輕軌儘速核定動工2019-12-15 17:21
新北寒假育樂營18日報名 7大類400班任挑選2019-12-15 15:51
台灣近視人口比例全球第一 這群人為上百弱勢童配眼鏡2019-12-15 15:12
離開賽場陷桃色風波 朱木炎現身中華盃跆拳道錦標賽2019-12-15 13:49
毛孩未牽繩憾事多 動保處本月起加強假日稽查2019-12-15 13:03
與金牌國手齊站 侯友宜不服輸：我路邊撿過鐵牌2019-12-15 12:36
環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕2019-12-15 11:20
冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了2019-12-15 07:39
全國精品金工賽 總獎金破20萬2019-12-15 00:18
周六混台北東區 與寶可夢見面2019-12-15 00:15
好心橘／園藝老闆陳丁發 熱心幫人修房子2019-12-15 00:14
坪林品茶騎單車 盡覽北勢溪2019-12-14 23:48
貓空豐茶祭 封茶遶境祈福2019-12-14 23:44
新北耶誕城巨星演唱會塞爆 蕭敬騰壓軸2019-12-14 23:41
新北環狀線年底通車出現變數 侯友宜：安全無虞下越快越好2019-12-14 23:36
蔡沐霖騎單車掃街盼創「騎蹟」 鄭文燦籲票投雙蔡護台2019-12-14 23:35
新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警2019-12-14 21:27
冬至迎茶神 貓空豐茶祭20日登場2019-12-14 17:16
疑遭性騷擾案市府不公開 黃瀞瑩：尊重2019-12-14 16:46
陳建仁力挺 鄭宏輝提出「三要一不」科技政策2019-12-14 16:38
去龜吼漁港不再塞塞塞 道路拓寬未來好開好停車2019-12-14 16:32
北市府下周三前補資料 環狀線第一階段履勘時間仍未知2019-12-14 14:37
免擔心！台北士林橋頭豬屍 經檢驗未感染非洲豬瘟2019-12-14 14:36
熱門文章
暗黑停車場變人氣商場 基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎2019-12-14 20:28
新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警2019-12-14 21:27
金門議會搶綠地蓋大樓 上千民眾發起野餐表不滿2019-12-15 18:34
環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕2019-12-15 11:20
戰機臨空呼嘯 航空模型嘉年華會苗栗天空好熱鬧2019-12-15 11:52
烏金來了！漁會冠軍烏魚子也開賣2019-12-14 22:25
冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了2019-12-15 07:39
蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾2019-12-15 17:19
竹市香山那魯灣公園廣場綠美化 阿美族頭目今送祝福2019-12-15 14:01
影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚2019-12-15 17:39
下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場2019-12-15 16:18
離開賽場陷桃色風波 朱木炎現身中華盃跆拳道錦標賽2019-12-15 13:49
南迴公路拓寬 改23日全線通車2019-12-15 00:00
影／南迴公路全線23日通車 蘇揆感性向無名英雄致謝2019-12-15 10:34
海湧工作室被海巡感動 2個小時撿海廢近3噸2019-12-15 17:20
打卡拍照絕佳景點 來坪林這3處騎單車還能拍美照2019-12-15 03:47
謝俊州站台挺陳明義 柯文哲：個人交情可不穿背心才好2019-12-15 17:35
陳其邁被問到罷韓成功會不會回鍋？ 他這麼回答2019-12-15 19:33
跳脫藍綠 中國生產黨盧月香盼帶領金門人致富2019-12-15 17:43
高雄反空汙大遊行5訴求 環保署上午先回應了2019-12-15 10:31
台灣近視人口比例全球第一 這群人為上百弱勢童配眼鏡2019-12-15 15:12
高雄反空汙遊行 民眾批：執政黨做一點就當200分2019-12-15 17:32
基隆山藥大餐今晚登場席開百桌 10道創意料理好吃2019-12-14 20:53
高雄反空汙遊行人數減 陳雄文：民眾應覺得空品改善2019-12-15 17:47
鳳鼻隧道北路口 明起封閉2019-12-15 00:00
反空汙大遊行 台電說明興達電廠20年來減排85%2019-12-15 12:43
2019高雄反空汙大遊行登場 第三勢力候選人聲援2019-12-15 15:12
愛情摩天輪遭卡？ 港務公司澄清2019-12-15 00:07
中女百歲 樂儀隊358名學姐重返17歲2019-12-14 23:40
小港機場何去何從 選將攻防2019-12-15 00:05
影／謝龍介在宜蘭也高喊「大義滅親」 立委選票不能分2019-12-15 18:01
愛玩橘／從肉形石到烤蚵 嘉義不一樣了2019-12-15 00:14
好消息！教育部補助6千萬興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園2019-12-15 13:51
打破偏見盼社會重視 大學生辦「辦桌」邀街友圍爐2019-12-15 16:45
后里柑橘損3分之1 製麵、榨汁求售2019-12-14 23:55
蔡英文指陳秀寶與對手已五五波 「離選上只差一點」2019-12-15 18:01
「真一中」爭霸 中一中1分險勝2019-12-14 23:43
與金牌國手齊站 侯友宜不服輸：我路邊撿過鐵牌2019-12-15 12:36
工作梯搭鵲橋 「最美女工頭」嫁了2019-12-14 23:44
蔡沐霖騎單車掃街盼創「騎蹟」 鄭文燦籲票投雙蔡護台2019-12-14 23:35
留言