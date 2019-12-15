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羅智強倡議地方公民投票自治條例 明與議長開記者會

2019-12-15 18:08聯合報 記者黃寅／即時報導

民進黨去年在九合一大選後修正了「公民投票法」規定公投2年舉行1次，不僅與現在的選舉脫鉤，也剝奪民眾對地方時效性議題的表達權利，台北市市議員羅智強今接受台中市立委候選人莊子富電台訪問時指出，明將與台中市議會議長張清照開記者會，提出台中市的「地方公民投票自治條例」修正案。

羅智強指出，台北市議會上個月27日已率先通過「台北市公民投票自治條例」修正草案，恢復公投綁大選，讓公投的投票率可以提昇，避免浪費社會資源，而在隔天新北市議會國民黨團、無黨團結聯盟也共同宣布，將於明年1月臨時會提案修正「新北市公民投票自治條例」。

他說，公民投票法今年6月修正通過之後，公投2年才舉行一次，與大選錯開。對此公民團體的意見為，若公投獨立舉行，等於是一次總統大選的規模，一般公民團體的政治能量，不可能讓投票率通過門檻。這等於是讓公投成為政黨的專利，而失去了「人民創制複決」的本意。

羅智強說，中央拆公投，地方救公投！民進黨表面上支持一千公里以外的香港反送中，但自己台灣的公投法卻被閹割，有多少社會團體有能力獨立推動一個全國性的公投？

莊子富也指出，從以核養綠公投通過，到重啟核四公投成案，還有正在行政訴訟的核能減煤公投、核電延役公投，都是由民間團體堅持至今的成果。蔡英文害怕核四公投影響她的連任，下令立法院在一天之內修法，把核四公投丟到2021年8月第四個周六，使得今年成案的公投案，必須等到兩年後才能投票，實在是非常詭異的現象。

許多公投提案是有時效性的，沒辦法等待2年一次的公投日。羅智強和莊子富皆表示，民進黨的公投修法，剝奪人民創制複決的權利，呼籲台中市民們應該支持台中市議會國民黨團及無黨黨團，比照新北市議會和台北市議會的提案修法，恢復人民應有的權利，這才是真正的民主法治。

台北市市議員羅智強（左）今接受台中市立委候選人莊子富電台訪問時指出，明將與台中市...
台北市市議員羅智強（左）今接受台中市立委候選人莊子富電台訪問時指出，明將與台中市議會議長張清照開記者會，提出台中市的「地方公民投票自治條例」修正案。圖／莊子富提供
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台北市市議員羅智強（左）今接受台中市立委候選人莊子富電台訪問時指出，明將與台中市...
台北市市議員羅智強（左）今接受台中市立委候選人莊子富電台訪問時指出，明將與台中市議會議長張清照開記者會，提出台中市的「地方公民投票自治條例」修正案。圖／莊子富提供
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